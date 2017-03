VIDEO O actrita din serialele Game of Thrones si Misfits se alatura actorilor prezenti la East European Comic Con

In "Game of Thrones", Ellie o interpreteaza pe Meera Reed, care impreuna cu fratele sau Jojen, ii acompaniaza pe Bran Stark si pe Hodor in fuga lor din Winterfell si mai apoi, in lupta pentru supravietuire.Actrita, inclusa intr-un top realizat de Nylon Magazine al viitoarelor staruri de la Hollywood, a fost aclamata si pentru interpretarea lui Anne Frank din seria BBC, "The Diary of Anne Frank". Criticii au apreciat ca abordarea lui Ellie "a adus un aer de realism proaspat unui rol iconic."Kendrick a avut un rol si in seria britanica, in care l-a avut alaturi pe platourile de filmare pe colegul sau din Game of Thrones, Iwan Rheon (Ramsay Bolton).Ellie Kendrick completeaza astfel tabloul actorilor prezenti la cea de-a cincea editie East European Comic Con, care ii include si pe(Stargate SG-1),(The Vampire Diaries, The Originals),(Spartacus, Stapanul Inelelor) si Tom Wlaschiha (Game of Thrones).Biletele pot fi cumparate online pe comic-con.ro si pe eventim.ro East European Comic Con este cel mai mare eveniment din Europa de Est dedicat pasionatilor de filme, seriale, benzi desenate, jocuri video si nu numai, iar anul acesta se prefigureaza a fi cea mai extinsa editie, intinzandu-se pe o suprafata de peste 20.000 de metri patrati.