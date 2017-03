Incepe Festivalul International de Film Experimental Bucuresti. Gala de deschidere este sold-out

Ambele proiectii ale Endless Poetry, atat cea din deschiderea festivalului, cat si reluarea de vineri 31 martie, ora 17:30 la Cinema Elvire Popesco, sunt deja sold out, anunta organizatorii.Cinedans- Dance on Screen Festival Amsterdam revine la BIEFF cu programul Emotional Bodies, dedicat intersectiei dintre cinema si coregrafie, cu un focus asupra corporalitatii si identitatii, ce va fi proiectat miercuri, in, de la ora 18:00, la Cinema Elvire Popesco si, la 20:30, la Cinema Muzeul Taranului. Programul exploreaza cu profunda umanitate si, in acelasi timp, forta conceptuala teritorii fascinante ale experientei umane: de la hiperactivitatea din jungle moderna a finantelor, la relatiile intre generatii si comunitatile post-internet. Regizorii Sonja Wyss si Karel van Laere vor discuta cu publicul dupaproiectii. (*titlu inspirat de E-Motional Bodies & Cities - program european de colaborare artistic derulat de Fundatia Gabriela Tudor in perioada 2011-2015.), competitia internationala debuteaza la ora 18:00, la Cinema Muzeul Taranului, cu programul The Alchemy of the Frame, o explorare a nelimitatului si mereu surprinzatorului potential creativ al limbajului cinematografic. Dupa premiera internationala la prestigiosul Festival de Film de la Locarno, etern provocatorul Gabriel Abrantes revine la BIEFF cu umorul subversiv specific, intr-o ireverentioasa poveste despre sculpturalui Brancusi numita Principesa X.Tot, miercuri, de la 20:30, la Cinema Muzeul Taranului va fi prezentat programul Cutting the Cord, despre legaturile familial si sociale, care au rol decisiv in programarea a cine suntem si ce putem deveni, si despre natura lor profund contradictorie.Printre filmele din acest program se regaseste castigatorul Ursului de Aur pentru scurtmetraj la Berlinale 2017, Small Town de Diogo Costa Amarante, care ne atrage intr-un seducator flux al constiintei despre momentul acela infricosator in care avem revelatia conditiei noastre muritoare. Regizorul va fi prezent la proiectie si va raspunde intrebarilor publicului. Semnat de Alexandru Petru Badelita - unul dintre cei mai prezenti realizatori romani in selectia BIEFF de-a lungul anilor -face cronica tulburatoare a copilariei autorului, intr-un adevarat exercitiu de auto-exorcizare.Zilele de miercuri si vineri propun programul de competitie You Are Another Me, care da si numele temei acestei editii BIEFF.Joi, in, de la 20:30, la Cinema Elvire Popesco, in cadrul programului de competitie Searching for Transcendence va putea fi vizionat multipremiatul Limbo, de Konstantina Kotzamani, prezentat in premiera internationala la Festivalul de Film de la Cannes, in sectiunea Semaine de la Critique- un coming-of-age subtil si sigur pe sine, construit sub forma unei fabule meditative cu rezonanta biblica.Cea de-a saptea editie a Festivalului International de Film Experimental Bucuresti BIEFF are loc in perioada 28 martie - 2 aprilie 2017, la Cinema Muzeul Taranului si Cinema Elvire Popesco.Mai multe detalii despre festival aici