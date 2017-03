La Paris, Monser!, o fantezie muzicala cu parfum interbelic, se joaca pe 27 aprilie la Teatrul Nottara

Gazdele intamplarilor "cu cantec" sunt Mita Biciclista, geisha autohtona a Micului Paris, Zita, discipola ei cu bovarisme de carciumareasa si Monser, filosoful melancolic de Dambovita, care surprinde spectacolul lumii in a sa "carciumioara la Sosea". Aceste personaje va invita intr-o calatorie muzicala, in cadrul careia se intalnesc pe scena Cristian Vasile cu Maria Tanase, inainte ca Monser sa porneasca spre Paris ca sa implineasca visul damelor mai sus amintite.La Paris, Monser descopera boema din Montmartre, Jean Moscopol canta sub acelasi acoperis cu Edith Piaf, iluziile de amor ale Micului si Marelui Paris se intrepatrund, intr-un carusel muzical care imbina refrenele romanesti ale epocii cu cele de pe malurile Senei.Fantezia La Paris, Monser! va invita sa petreceti o seara in compania unui cvartet atemporal,, a pianistului Alexandru Burca - acrobat al stilurilor muzicale si improvizatiei si mai ales alaturi de solistii All's Choir & Ballet Company, Madalina Constantin, Florentina Picus, Anfisa Fugaru, Ligia Necula, Marius Nine si Adrian Strezea.Scenaristul Stefan Neagrau a creat un scenariu care imbina replicile intr-un joc sprintar si postmodern caruia nu-i pasa atat de conformitatea stilistica, ci mai degraba de potentialul teatral al intalnirii cuvintelor si personajelor in scena.Regizorul spectacolului Alin Horia Manzat a imaginat o poveste muzicala lecuita de amprenta timpului, in care totul este posibil, artistic, cu atentie insa pentru modernismul bine temperat.La Paris, Monser! a avut premiera pe scena Operei Comice pentru Copii in 2016 si a fost prezentat apoi in Festivalul International de Opera si Balet de la Teatrul de Opera si Balet "Oleg Danovski" din Constanta si la Institutul Cultural Roman din Bucuresti.Biletele pot fi cumparate online de pe iabilet.ro.