​Dezvaluiri Haute Culture: 100 de metri patrati - 13 cosuri de gunoi. La fata locului, ancheteaza situatia Lache, cainele Haute Culture. 13 ori cat, domn primar de sectorul 4?

Ma numesc Lache, sunt un catel de Bucuresti. Locuiesc impreuna cu stapanii mei intr-un bloc din sectorul 4.Imi placea sa ma plimb in parculetul din spatele blocului, cateva petece de iarba, cateva banci, doua leagane, o masa de ping pong, 4 mese de sah cu scaune si copaci. Ne intalneam cu prieteni si vecini. Fostul primar Piedone dorea sa desfiinteze micul monument din parc, o schela. N-a mai apucat, demisie-Colectiv, s-a facut de latrat rau de tot. Dar a montat placa asta la intrarea in parc. Interzis cainilor.Nu inteleg de ce, eu sunt un caine civilizat, imi fac nevoile in locuri ascunse si oricum stapanii aduna tot in mici pungi de plastic. In parc ma jucam cu prietenii mei, copii si catei, dar s-a sfarsit. Spuneti si dumneavoastra de ce nu se interzice intrarea in parc a huliganilor care au distrus mesele si scaunele din beton, au smuls copacii tineri abia plantati, arunca coji de seminte peste tot si sticle goale?!Noul primar a adus multe cosuri de gunoi, care stau goale sau sunt vandalizate. De ce este nevoie intr-un parc atat de mic de 13 cosuri de gunoi, unul la fiecare doi pasi?Este parcul dedicat gunoaielor, nu noua - oameni, copii si catei?Multumesc Catiusei Ivanov-Hotnews care a publicat Raportul Curtii De Conturi. Asa am aflat cat costa un cos de gunoi. De la 225 ron la 1370. Deci, primar Baluta 13 ori CAT?Luati atitudine, oameni! Share acestui articol.REZOLUTIA MEA, Lache: De latrat primarul-stomatolog Daniel Baluta de catre toti fratii mei, cainii.