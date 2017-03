Autoritatile ruse l-au arestat ieri pe Omul cu fata verde, Alexei Navalny. Jockerul a fost arestat vineri in America. De ce se mascheaza lumea+Carla's Dream si o istorie a mastii

1. Navalny, omul fata verde. Incident transformat in simbol. Curajul BBC comenteaza cum o culoare poate reprezenta un spectacol de curaj. Daca voluptatea e rosie, tristetea e albastra, lasitatea e galbena, ce culoare defineste curajul? Alexei Navalny a postat un mesaj video dupa ce a fost atacat cu vopsea verde in orasul siberian Barnaul. Si-a facut un Selfie, l-a postat online si a amintit astfel, voluntar sau involuntar, de simbolistica deghizarii stravechi, datand din Egipt. In Egipt, Osiris, zeul regenerarii, are fata verde. El era asociat cu primavara, in fiecare an. Navalny a fost stropit cu vopsea verde in ziua de 20 martie, data precisa a Echinoctiului de Primavara in emisfera nordica, anul acesta. Acest lucru ii da luptei lui Navalny o simbolistica puternica in ochii publicului: posibila reincarnare ca o forta greu de invins.2. Confuzie intre realitate si fictiune. Pe strada, de pedepsit. Un barbat de 31 de ani din Virginia, SUA, a fost arestat si incriminat ca purta masca Joker in public. Politia din Winchester - 75 de mile nord est de Washington, D.C. a primit "mai multe apeluri" in jur de ora 2 ziua semnaland un barbat purtand o capa neagra si o sabie, plimbandu-se prin oras. Jeremy Putman, incriminat ca a purtat o masca in public, risca pana la 5 ani de puscarie, declara departamentul de politie din Winchester Conform Codului 18.2-422 al statului Virginia este ilegal, pentru orice persoana cu varsta peste 16 ani, sa-si disimuleze, ascunda identitatea prin acoperirea totala sau partiala a fetei in spatiu pulic sau privat, fara a obtine in prealabil aprobarea respectivului proprietar.3. Pe scena, Carla's Dream are dreptul la masca. Carla are masca pe scena. Este o invocare a vechii traditii a mastii in reprezentarile teatrale, dar si o acomodare la lumea Avatarurilor social media:4. Istoria MastiiMastile au fost folosite, de secole , in nenumarate tari, grupuri etnice si religioase. Se pare ca cea mai veche masca are 9000 ani si se pastreaza la Ierusalem. Din literatura si referinte religioase se estimeaza ca mastile au aparut acum 40.000 de ani.A. Locul lor traditional este pe scena. In Roma, "persona" insemna masca, dar si cetatean al Romei. Ele nu inseamna doar emotia pe care un actor vrea s-o transmita, dar transmite si regulile si asteptarile societatii.B. Mastile teatrului grec dateaza din vremea lui Aeshylus, 525-545 IC, primul tragedian grec, ale carui piese se mai pot citi si juca si azi. Din pacate mastile nu s-au pastrat pentru ca erau facute din materiale organice, menite sa se intoarca in pamant ca o ofranda, dupa folosire. Dar le regasim in picturi, pe vase. Pentru greci, mastile erau o parte a naturii si a zeului Dionysos. Pentru greci, masca era mai mult decat un element dramatic, pe scena, era un obiect de transcendenta spre sfere sfinte, cel mai apropiat de Dumnezeu obiect de pe PamantC. Commedia Dell’arte, o forma de teatru bazata pe masti, s-a nascut in Italia secolului al 16-lea. Mastile intruchipau caractere cu particularitati exagerate, cum ar fi in special nasul. Actorii erau intotdeauna profesionisti.D. Noh, cunoscut si ca Nogaku , este un musical din Japonia, in care actorii sunt in spatele mastilor. Barbatii joaca roluri atat de barbati, cat si de femei, cantand partituri dedicate femeilor si barbatilor. Piesele sunt mai ales umoristice si cuprind adesea mai multe scurte scenarii intr-unul singur. Noh a aparut in anii 1300.E. Teatrul nu a trait niciodata fara masti. Toate cele trei stiluri de arta teatrala prezentate au o lectie-cheie comuna si anume ca masca nu este un obiect ornamental, ea trebuie inteleasa, actorul trebuie sa inteleaga masca, in masura in care intelege partitura. O masca este o metafora, o declaratie, la fel de mult ca o "persona". Actorul trebuie sa stie ca nu este deajuns sa poarte masca, trebuie sa se identifice cu ea.