​Dosar interactiv Haute CULTURE: COPILUL. 5 istorii+multimedia. Lectura: 1 minut. Conteaza parerea ta

Voi, cititori #Culture ce parere aveti? Care-s drepturile copilului? Ce are dreptul un copil sa aleaga?

Copilul=minge de ceara care poate fi modelata sub orice forma. Dupa modelaj, copilul, ca un golem, e bun sau rau.Copilul = mai pur decat adultul. Pe masura ce ne maturizam pierdem proprietati magice pe care mintea copilului le soarbe ca pe o limonada.Copiii nu sunt puri. Copiii nu sunt nevinovati. Mai degraba, in copil clocotesc ceaune de impulsuri asezonate cu instincte. Freud are o viziune punitiva asupra copilariei. Mai mult, copilul lui Sigmund F. se naste bisexual. Cum? In “Trei eseuri despre Teoria sexualitatii”, psihanalistul sustine ca omul incorporeaza aspecte ale ambelor sexe. Implicit, omul este atras sexual de ambele sexe.Fetele si baietii se joaca fara reguli. Zburda pe strazi fara interferenta adultilor. Fumeaza chistoace. Joaca fotbal pana isi murdaresc tricourile. Pana la lungirea umbrelor, noaptea. Copilaria outdoor. Apoi, Revolutia sexuala Hippies si miscarea pro-sexualitate. Amorul fara limite, copilul abandonat si liber. Isi cauta siguranta personala in libertate sexuala si amoroasa. Si siguranta personala poate fi gandita chiar impreuna cu fiinte de acelasi sex.Copilul are un singur scop. Sa devina un numar in planul comunist. Avortul/homosexualitatea, diversitatea optiunii sunt interzise si pedepsite. Vezi Florin Iepan si filmul sau Decreteii. Marturii dure din infernul Controlului politic:De la varsta frageda, cont de Facebook. Confortabili cu tehnologia si interactiunea pe retelele de socializare. Modelele sunt pe internet. Sunt impartasite cele liberale absolute, teoriile libertatii sexuale absolute, dar si cele conservatoare, ale salbaticiei, antivaccin, promovate de O.Steer.. Isi poate alege orice avatar si, de curand, chiar identitatea sexuala, inainte de varsta scolii. Soc?