Ghid de iesit in week-end: ce evenimente si concerte avem in Bucuresti

Turneul cu patru capi de afis Overground Elements a debutat pe 17 februarie, iar de atunci trupele byron, Travka, Robin and the Backstabbers si The Mono Jacks au concertat prin rotatie in tara, ajungand in Bucuresti, Iasi, Cluj si Timisoara. In turneu, The Mono Jacks vor reduce la minim "galagia" de pe scena, propunand o interpretare unplugged, esentializata si "raw", intr-o ambianta calda propice pentru descoperirea povestilor din spatele muzicii. Vineri canta in Bucuresti, la Fratelli.Vineri, de la ora 19.00, are loc o noua reprezentie a spectacolului No Man's Land, una din cele mai premiate povesti ale cinematografului contemporan, No Man's Land de Danis Tanovic. Bazat pe un scenariu scris de un bosniac, cu un regizor bulgar si o distributie romaneasca, No Man's Land de la TNB este nu numai o parabola despre razboi, ci si despre desertaciunea vietii si a naturii umane. Din distributie fac parte, printre altii, Mihai Calin, Richard Bovnockzi si Ciprian Nicula.Spectacolul nu este recomandat copiilor sub 16 ani.Joe Lovano, unul dintre cei mai apreciati saxofonisti tenor contemporani, va sustine un concert in premiera in Romania pe 25 martie, de la ora 20.00, la Sala Radio din Bucuresti. Artistul a lansat 23 de albume aclamate la faimoasa casa de discuri Blue Note, ultimele trei concentrandu-se pe cvintetul sau, US FIVE. In seara de 25 Martie, pe scena de la Sala Radio, vor urca Joe Lovano (saxofon tenor), Lawrence Fields (pian), Peter Slavov (bass) si Otis Brown ( baterie).Weekendul aceste se desfasoara cea de-a 22-a editie a targului de cariera Angajatori de TOP la Sala Palatului din Bucuresti. Vor fi prezente 100 de companii cu peste 5000 de joburi pentru studenti, absolventi si tineri profesionisti; zeci de SkillShop-uri pentru dezvoltarea ta profesionala si personala, precum si Conferinte TechTalks pentru pasionatii de tehnologie si 230 de specialisti HR iti spun cum sa treci de interviul de angajare.Weekendul acesta puteti trece pe la restaurantul Dacia Felix de la Radisson Blu, unde are loc primul festival gastronomic mexican, cu mancaruri traditionale preparate de catre renumitul chef mexican Sofia Sahagun ce vor contine ingrediente special aduse din Mexic.Pe toata durata festivalului vor fi spectacole de muzica si dans traditional oferite de echipa baletului folcloric Yoliztli-Widen din statul Coahuila, Mexic.In Ploiesti, la Casa de Cultura a Sindicatelor, va avea loc duminica, de la ora 19.00, Gala Stelelor Baletului, un Spectacol inedit de dans clasic si contemporan sustinut de solistii si prim-solistii Operei Nationale din Bucuresti.Les Elephants Bizarres este una dintre cele mai indragite trupe din alternative-ul romanesc isi lanseaza cel de-al treilea album, "SEEN", in pub-ul The Trumpets dinLase deseneaza pe asfalt. Asociatia Ecologica Proeduc organizeaza atelierul de desene pe asfalt pentru copii, zambete colorate, in Saptamana pentru viata in Parcul Victor Ion Popa. "-Tu ce vrei sa devii cand vei fii mare?- Primavara!"