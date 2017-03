​Bedtime story. Si Frumoasa si Bestia vor fi prezenti la marsul pentru viata de sambata. Binecuvantati fie de catre Patriarhia Romana. 3 argumente + desen

Ilustratie de M.V.

Ai vazut filmul? Nu? Sensibilul Le Fou viseaza sa-si sarute amicul, Gaston.Viseaza!- Este sugerata admiratia dusa dincolo de ratiune pe care oricine o poate avea pentru un apropiat.- Este reactia pe care oricine ar avea-o pentru cineva mai cu experienta de viata. Oricine cauta siguranta in viata, in anumite momente. Amicul Gaston este un infantuat, soldat care vrea sa puna ordine ca un general. In viata celorlalti, in viatalui Le Fou si a Frumoasei.- Cod de descifrare? Disney. Disney povesteste de un secol in desene animate o lumei deala, idilica.- In Rusia, Vitali Milonov, deputat cunoscut pentru poliloghii homophobe si extremiste, a cerut interzicerea filmului. Ministerul Culturii rusi interzice filmul minorilor sub 16 ani . Le Fou e proscris, desi el e personaj pozitiv.- Coalitia pentru Familie din Romania decide sa condamne public filmul Disney.- Si intrucat este nevoie ca prejudecata sa fie justificata juridic, deputatul Milonov invoca legea care atrage o condamnare penala pentru orice "forma de propaganda homosexuala" in fata minorilor”.- Coalitia familiei apeleaza si ea la institutii. Pentru a da forta apelului. Parintii si copiii care cred in povestile Disney trebuie sa contacteze urgent Centrul National al Cinematografiei si sa ceara interzicerea filmul „Frumoasa si bestia” in cinematografele romanesti Asa se gandeste in bula prejudecatilor. Lumea din afara ei este altfel:“Frumoasa si Bestia” a avut cele mai mari vanzari in weekendul trecut . Copiii din intreaga lume s-au bucurat, precum multi altii de-a lungul anilor (avem din anii 1700 incoace numeroase versiuni de carte si film).O lume idilica si ideala, o scena sugerata, o reactie umana fata de celalalt, o abatere artistica. TOATE sunt crime pentru bula intransigenta.Le Fou este poate cel mai simpatico dintre personaje, cel mai nuantat. Nuantele sunt condamnate in Romania si Rusia.Le Fou, prostutul, cum e condamnat?1. Homosexualitatea este infractiune.2. Este maladie mintala.3. Homosexualii sunt brutali, barbari. Dupa gratii cu ei.4. Orice, fictiune, aspiratie, nuanta sau gest involuntar, trebuie condamnat.Cum este sa vizionezi la IMAX, cu popcorn si Coalitia pentru Familie? Binecuvantare de la BORO femeie Belle se sacrifice pentru a-si salva tatal, condamnat la moarte dupa cea cules un trandafir din gradina monstrului teribil Bête. Bestia ii permite Frumoasei fete sa traiasca in castelul sau.Am cerut sa se modifice textul constitutiei referitor la familie. Cum o Bestie sa vorbeasca si sa se sarute cu o Frumoasa? Fat Frumos nu are voie decat cu Ileana Cosanzeana!. Barbatul-monstru? Este de fapt un print superb, cu plete poetice. Bestia este, probabil, simbolul pentru sexualitatea animalica. Tipul dominant. Masculul alpha. Pe gustul Coalitiei? Nu.Oamenii nu au nuante, au certitudini. Coalitiei nu-i plac tipii cu coarne si parosi. Coalitia nu ingaduie barbatul fiara.Personajul Le Fou face cu ochiul in timpul unei scene de musical. Interpreteaza piesa “Gaston”: "You can ask any Tom, Dick or Stanley And they'll tell you whose team they prefer to be on! In traducere: "Poti pune orice Tom, Dick sau Stanley si-ti vor spune in ce echipa vor sa fie!".Cuvantul “echipa” a fost interpretat ca o subtila insinuare: Le Fou s-ar referi la orientarea sexuala. Iarasi, Le Fou!Coalitia il incrimineaza tocmai pe Le Fou, baiatul care, in film, desluseste itele mismasurilor marsave ale lui Gaston.Sambata, Biserica Ortodoxa Romana binecuvanteaza un mars la nivel national pentru sustinerea valorilor familiei crestine traditionale.De fapt, Biserica da binecuvantarea in ziua de Bunavestire, pe 25 martie. Se iese in strada, in mars si, ne inchipuim, impotriva “scenei gay” din animatia Disney. Marea provocare a Marsului este ca, in strada, sambata, si Bestia si Frumoasa si Le Fou sa fie primiti in randurile marsului.Pentru ca BOR-ul, Coalitia, Le Fou, Bestia, Frumoasa au impreuna cel putin 3 probleme esentiale:1. Cum rezolvam violent domestica in familie?2. Cum suntem modele cu adevarat pentru copiii nostri, conectati la social media si la “Balena Albastra”?3. Cum putem vindeca lumea impreuna de terorism?