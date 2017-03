Macelul rinocerului Vince. Reactia din Cehia: 21 de rinoceri taiati de corn. Ce spun acestea despre om? TOPUL Inocentei.

a fost desprins intr-un "act de extrema violenta”. Vince a fost gasit mort de stafful de la Gradina Botanica Thoiry din Franta, in dimineata de 7 martie, informeaza The Guardian. Braconierii au intrat fraudulos in parcul zoologic Thoiry, omorandu-l pe rinocerul Vince, pentru cornul sau.

dupa atacul din Paris, de luna aceasta, scria ieri, tot The Guardian . Ciuntirea aceasta este una dintre metodele vechi de a proteja specia. Rinocerul este specie protejata.De ce costa 300.000 de dolari un corn de rinocer? Pentru ca Vietnamul este bantuit de mitologii stravechi: cheratina cornului vindeca durerile de cap si cancerul, printre altele. Cornul este semn de status in ierarhii tribale si colectionare. Si pentru Asia in general aceeasi cheratina este buna de prosus substante halucinogene. O spune The Atlantic. 1. Parte din semenii nostri cred in mistice vindecari in era medicamentului.2. Parte din semenii nostri nu considera rinocerul parte din natura/demn de respect.3. Vindecarea personala/statusul/trufia prin mitologie - mai importanta decat un rinocer.4. In 2017, in era sistemelor de supraveghere perfectionate, omul se simte incapabil sa asigure paza rinocerilor. Vezi cazul celor 21 ciuntiti.5. Omul recurge la metode traditionale de aparare a rinocerilor.6. Care-i diferenta intre braconieri si supraveghetorii cehi?7. Da, avem lucruri mai importante decat rinocerii acestia, dar felul in care ne purtam cu inocentii rinoceri, spune multe despre omul care suntem.8. Ce va spune voua un rinocer? Desenati un rinocer!