TESTAT Haute Culture: Voi, roboti urbani, traiti 3 experiente! 1. Campioana Branza si poezia. 2. Traume urbane si Instalatie umana. 3. Rihanna si Morfolina

Azi, s-a "platit cu poezie" in peste 270 de cafenele din Romania. Toti cei care au ales sa participe la aceasta campanie au folosit versurile ca moneda de schimb pentru a primi o cafea sau un ceai, la alegere, din partea casei. Campiona olimpica, Ana Maria Branza, si-a redescoperit o poezie de tinerete: “Tu mi-ai rămas în suflet/Precum un junghi în spate.” "Ia și durerea - E noapte/Și somnu' îmi e departe/Tu mi-ai rămas în suflet/Precum un junghi în spate. Te las acolo singur/Vei hotarî să pleci/Ia și durerea, du-te/Pe aici să nu mai treci.” Pe pagina oficiala Meinl, a campaniei , mai multi fani ai campaniei au postat poezii. Am ales cateva: Iuliana Catargiu Kis a postat poezia despre Bobul de cafea si iadul economic: “Bobul de cafea prăjit în focul iadului la economic, Strivit de bolovanul lui Sisif în cădere, Îndulcit cu nectar ca să sfideze viața amară - Licoarea ce mă face zeu în fiecare zi.” Ştefan Bogdan Trepăduș: “poezia mea e stricata si rugineste/ sub auspiciile tacerii” Despre sensul vietii a avut un poem Alina Predescu: “In acesta ceasca de cafea mi-am pus toata dragostea,Stim cu totii ca fara poezie ,chiar si o declaratie de iubire,pentru tine, pentru mine ,viata n-are sens sa fie.”ARCUB Gabroveni. E performance-ul ala dubios, devizat (lol, devised – adica creat pe baza experientelor personale ale performerilor, din interiorul lor) de 15 oameni, din care 9 sunt pe scena. Unde ai mai vazut in acelasi show si corporatisti, si Colectiv, si manele, si proteste, si iarba, si LGBT, si bormasina la 7 dimineata, si familia traditionala? Incepe in foaierul Hanului Gabroveni cu cei 9 performeri cum sunt ei mai comozi: baietii la bustul gol, unele fete in sutien, altele imbracate, toti cu niste casti pe cap care le acopera fata cu o mare lupa. Le vezi fetele complet distorsionate, iar cand se plimba prin public si se holbeaza la tine singurul lucru care iti trece prin cap dupa socul uratului este ca probabil asa vezi tu realitatea – distorsionata. E dureros de real. E oglinda societatii noastre. E oglinda mea. Au fost momente cand credeam ca sunt singur in sala si toti mi se adreseaza doar mie. E fragmentat si atotcuprinzator – pana si ca dialog. Puteam auzi cum pulseaza inimile, atat de apasator a fost. Urmatoarea reprezentatie 30 martie. “Adevaratele Suverane POP” s-a numit party performance-ul de la ODD. Există feminism pop?, s-au întrebat fetele și băieții, până-n noapte, pe muzică electro-hip hop. Am vorbit cu Cosmina Morfolina, pe care o știu de pe YouTube, despre party si cum e sa gandesti politici sociale autentice pentru femei in Ro. Si am fost in spatiul cultural ODD din Selari, numarul 13. Basmul Morfolinei incepe cu “M-au falit baietii” si ajunge la “conteaza plantele si tarfele.” Cosmina Morfolina (cunoscuta si drept Nicoletta de la Dorohoi sau Morosan): “se poate gandi o etica in jurul prezentelor business-female-artists cu efect profund de empowerment? Despre ce fel de empowerment este vorba dacă logica de expunere a unor Beyonce, Rihanna (decorată recent de Harvard) sau mai tinerele Banks sau Brooke Candy e una hipercapitalista?”