Premiile Omuletului Gopo, astazi ora 21: De la pomana lui Cristi Puiu la bac-ul lui Mungiu. Toni Erdmann, tatal cuceritor, intr-o Romanie ca afara!

Un film care-ti deschide glanda salivara de la inceput pana la sfarsit. Sarmalele de la finalul filmului sunt doar recuzita. Parastas, rude si vecini. O comunista inveterata, o vaduva masluind pomneti (batista + lumanare + banut), o cumnata disperata dupa ce vede un sms de la tanti Milica in telefon la sotul. Un film de Cannes unde Cristi Puiu ia rolul mortului in spatele camerei si priveste, dupa cum a zis deja, cadrul luuung si fix al unui apartament in care nimeni nu mananca, dar toti au limbarita. Misto film!Replica filmului: „Vino la tata, fata mea, iti arata tata calea, adevarul si viata in campus la Londra, ca tot iesira la Brexit!”. Filmul este despre o foaie de examen de bac neprihanita, dorinte neimplinite, frustari si o fata de liceu lovita in aripa. Intortocheate sunt caile coruptiei, dar si mai invalmasite cele ale constiintei!Un scriitor, Max Blecher, pe patul de spital. Scene deprimante, am iesit suparata de la film. Max are tubercoloza osoasa. Jude ne arata cum il pun in ghips pe saracul om. Scriitorul Max face dragoste, desi mai are putin de trait. Asta da! Citeste filozofie, ca deh. E tanar si nelinistit. Te cuprinde morbul amaraciunii dupa film, dar imi place coloana sonora, care-i misto, in ciuda faptului ca scriitorul Blecher are coloana erodata de bacilul Koch.Exista un singur catel in film. Il cheama Politia. In rest, caini de oameni. Dulai la bustul gol si cu chef de galceava. Barbatii fac legea tribului romanesc. Ameninta. Vlad Ivanov in rolul killer-ului de la sat, din muntii pitici ai Dobrogei. In tot acest timp, un politist fumeaza. In final, catelul moare. Mai mor si niste oameni. Scuze pentru ca v-am stricat suspansul.Nevazut. Adica not seen. Nu am vazut filmul. Dar ii tin pumnii stransi! Vreau sa castige Sitaru la categoria “cel mai bun regizor”!Cocaina pe sestache la team building, o masca bulgareasca pe care Toni nebunul o poarta atunci cand toti sunt bare naked, niste oua incondeiate, actrita care o joaca pe fiica lui Toni intepretand Whitney Houston (scena de Oscar), merele din curtea casei cu closet si iarasi, Vlad Ivanov, cu o engleza neaosa, si iarasi Toni cu proteza si peruca lui in limuzina alba. Toni, cuceritorul, fermecatorul, intr-o Romanie ca afara, doamne-ajuta!