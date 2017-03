21 martie. Ce-i cu ziua asta? Cum o ard poetii de Ziua Poeziei?/ Ard paduri de Ziua Padurii. Tu ce faci?/ Bach si Ronaldinho s-au nascut in aceeasi zi. Muzica si minge. Tricky! VIDEO

0.Asa ca am stalk-uit poeti pe Facebook. Ce fac azi? Un mic orar:Dan Sociu merge la Botosani, Laurentiu Ion spune ca n-a scris niciodata poezie pe lumina: „Scriu poezie noaptea. Ca hotii.” Ionut Chiva spune: „nu o sa fac absolut nimic de ziua poeziei (...) o sa bag la mine la fabrica ca maine e zi grea”.ne-a povestit asa: “cum, daca as fi femeie, nu m-as duce la striptease de 8 martie, cum ziua mea o sar lejer in fiecare an aproape pe neve (avind intelepciunea sa nu mi-o fi trecut la datele de pe fb), nu o sa fac absolut nimic nici de ziua poeziei, despre care nici nu stiam ca exista, nici cine a inventat-o, cind, in ce scop. o sa bag la mine la fabrica ca maine e zi grea si poate inspre pranz o sa-mi scape o clipa ochii pe fereastra, la curtea interioara japoneza gen de sub birou, incercind nervos sa-mi amintesc unde am citit ca, atunci cind oamenii se apuca sa isi faca gradini japoneze, nu reusesc niciodata mai mult decit mormane de bolovani amintind de mormintele cateilor familiei. asta, desigur, daca mai apucam ziua de maine.”1., Romania se alatura din nou campaniei-manifest "Plateste cu Poezie", care are loc la nivel global in aproape 1500 de cafenele din zeci de tari. Poezia devine pentru o zi moneda de schimb in peste 270 de cafenele de la noi din tara. Trupa Oherside si Helen vor interpreta, in timp real, incepand cu ora 13.00, versurile scrise de internauti pe pagina de Facebook a evenimentului.La Sibiu, World Poetry Day se sarbatoreste cu “lecturi din tot soiul de poeti” , la Libraria Humanitas Constatin Noica, de la 19:00, anunta poetul Radu Vancu pe Facebook.Da, in Barcelona, (da, ia avionul) mixeaza "ANIKA KUNST" highlights pe Technologica@Macarena Bcn2.. Ar fi implinit 332 de ani. Batrane, te tii bine!