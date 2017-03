Bedtime story: Cui ii e frica de Balena Albastra? 8 pasi + DESEN

Haute Culture va prezinta dosarul Balenei. Cu tot cu desene.

Presa relateaza ca tutorii grupului de pe versiunea ruseasca a Facebook-ului manipuleaza adolescentii rusi. Ii blocheaza in starea de pre-suicid. In final, ii indeamna sa comita gestul. Totusi, niciun astfel de caz nu a fost dovedit. Balena Albastra ar fi, asadar, din categoria bombasticelor “fake news”. Dar intr-o poveste fake se pot infiltra pradatori malefici., dupa mediatizarea cazului iesean, politia a decis ca-n cazul unei adolescente care s-a declarat terorizata de admin-ul Balenei, a fost doar o alarma falsa. Tanara a profitat de scandalul Balenei, doar pentru a-i obliga pe parinti sa-i ia un nou telefon mobil.. Deseneaza o balena. Inocenta. Ti se da un cod. Tatueaza-l! Deseneaza balena si pe piele. Asuma! Esti fan, este altfel. Implineste porunci! Normal, cine porunceste, stabileste regulile. Nu vrei? Te-am prins. Care-i calea? Arunca-te!Ilustratie de M.V.3.-Ce-i aia? Sunt in “Balena Albastra” momente in care poti sa renunti. Dar este chestiede vointa minima. Cati dintre pustii de 14 ani ar renunta la net sau la device-uri? Psihologic, la 14 ani, esti entuziast, nu self-control.WTF? Cand esti la scoala, este fatal! Cine e fraierul sa renunte la joc/ dar sa spuna parintilor? Esti out of place, out of friends. Pierzi trenduri, trenuri! Sa nu uitam. Elevii nu invata la scoala decat pentru examene. Modelele sunt pe net, jocuri, instagram, what’s app. Scoala este depasita. Parintii scapa de copii la scoala/pe mobil. “Balena Albastra” e cool, salveaza de plictiseala mintile fragede, creeaza dependente.Nu avem filtru infailibil pentru realitate. Cu atat mai putin ochelari hi-tech care sa lamureasca realitatea virtuala. In deep-web, in undernet(o parte ascunsa si foarte dark a internetului, unde poti sa vinzi droguri, arme, chiar si viata), un adolescent e precum o balena printre braconierii hardcore care isi fac veacul in online. Marfa!Forumul unde copiii vorbesc despre Balena, porunci si suicid. Super cool. Forumuri cu fete machiate goth si baieti fascinati de povestea lui Dead de la trupa black metal Mayhem. Cine? Norvegianul cu par blond angelic, de 21 de ani, care s-a sinucis. Cel care tinea starvul unui corb aproape de el la orice concert. Fascinatia rigor mortis. Limita, infinitezimala, dintre viata si moarte. Ce tare, nu? Asa gandesc adolescentii. Ratiune? Cand? Cum? Nu, frate, Balena vine exact la moment, nu? La 15 ani iti depasesti limitele. Vrei povesti horror. Cum s-a sinucis Kurt Cobain. Arma automată cu care a făcut gestul. Smells like teen spirit. Exista o liniefina de demarcatie intre normalitate si nebunia halucinanta a pustiului care plasmuieste fantasme. Idolii pop si internetul sunt o oaza de inspiratie.In povestile Disney, in videogames. Eroii si oponentii mor. Tu, gamer-ul, tu faci jocul. Tu ucizi. In jocul Counter-Strike jucatorii trebuie sa aleaga intre echipele de teroristi si fortele speciale anti-tero. Intr-o vreme, baietii au fost fascinati. Chiuleau de la ore. Stateau la net cafe. Pasiunea pentru joc te prefacea in baiat. Jocul era mainstream pe vremea cand eram in scoala generala. Dar un videogame nu te preschimba in bruta, ci e cu folos: Counter Strike iti dezvolta inteligenta, abilitatea de a gandi strategii.Insa “Balena albastra” e next level. Cum se incheaga, in realitate, un administrator care se joaca cu tine? El, admin-ul, are un scop:“Eu cred faza cu Balena Albastra”, isi zice pustiul de 15. Da, esuez pe tarm. Trist & pesimist, ca balenele, dupa ce au fost alungate din ocean de vanatori. Ma las plutind in deriva. Guru din joc ma impinge la tarm.Psihic adolescentin. Asa gandeam si noi, fantasmatic, tineti minte? Iata ce-mi spune un medic:Administratorii comunitatii de romani “salvatori” de pe Facebook scriu un mesaj, la cateva ore de la infiintarea paginii prin care incearca sa combata fenomenul Balena Albastra:Nu merge. Adolescentul e fantast si fara frica. Balena albastra a fost propulsata in online. Apare pe grupul “Balena albastra” o fotografie lugubra. Suntem pe taramul patologiilor. Un user a publicat imaginea cu bratul brazdat de taieturi cu insemnele jocului.Fotografia poate sa fie doar un gest de bravada. O postare la misto. Cat sa-si puna pe jar prietenii de pe Facebook.