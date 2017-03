TOP TEN -raspuns Haute Culture. Intrebarea zilei: Traim in cea mai buna lume posibila de pana astazi?

Raspuns HAUTE CULTURE: DA. Gandeste! Nu-i nicio conspiratie.1. Esti conectat la orice informatie din lume. Nu mai crede in conspiratii, fakenews-uri, extremisme si altele. Verifica la un click distanta.2. Poti da download pe seriale, carti, filme, muzici no limit. Ce este Oscar maine, tu ai vazut ieri.3. Te imprietenesti cu orice om de pe planeta. De la businessman, celebritati la nimeni.4. Poti urca-n low cost si saptamanal ajungi c-o suta de euro-doua persoane- in diverse locuri ale lumii.5. Airbnb e sistemul prin care somnul ti-e pe bani putini oriunde.6. Nu e zi in care sa nu apara vreo aplicatie care sa imbunatateasca viata. Sa ne bucuram ca suntem liberi si tehnologia evolueaza in beneficiul nostru.7. Poti fi ce vrei. Ai la indemana cursuri, trainiguri, ce muschii tai vrea.8. Poti avea ce avatar vrei.9. Poti munci de acasa.10. Reciteste cele 9 avantaje de mai sus. Si, gandeste:A. Pana acum zece ani nu existau atatea avantaje odata. B. Nu-i nimic definitiv. Si tu poti sa-ti imbunatatesti viata. Nu crezi?