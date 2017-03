D-ale Internetului si raspundeti la intrebarea zilei: Traim in cea mai buna dintre lumile posibile?

”, . Articolul lui Rogozanu.



7. Intamplarea Ruxandrei Predescu povestita pe Facebook. „baietas mic, 3-4 ani, imbracat fancy, merge saltat pe langa o fatada cu geam fumuriu si se admira in timp ce ingana un cantecel doar de el inteles. e foarte vesel si simpatic asa ca zambesc. din spatele lui vine mama'sa, tanara, fuste multe, si... aproape ca tipa la mine: - de ce razi de el, fa, ca e tigan! - rad ca e mic si vesel si simpatic. - las' ca va stiu io! - nu, serios, d'aia zambeam. e foarte dragut, sa'ti traiasca. si'am plecat. dar ma'ntreb daca nu cumva s'a ajuns prea departe cand nu mai poti zambi de dragalasenia unui copil ca se interpreteaza in felul asta..







8. Fotograful Vlad Eftinie a fost la filmul „Ana, mon amour” si a facut o semi cronica pe Facebook. Necesitatea de a fi deschis cu sine, cu celalalt. Nevoia de a gasi punti comune de comunicare. Iubirea, de la atractie fizica la grija pentru celalalt. Capcanele dependentei. Provocarea de a ramane impreuna, prin transformarea diferita si inegala a celor doi, in timp. Cum faci sa mentii starea de la inceput? Cum faci sa nu te pierzi pe tine? Si nici pe celalalt?















0. Rupe pe net inca declaratia de weekend a fotbalistului ghanez: “Multumesc sotiei si iubitei” pentru golul exceptional.” Adevarul este ca nu e nici o gafa. Golul, sotia si iubita sunt sarea si piperul vietii inocente a lui Mohammed Anas:0BIS: ALTA Intrebare: Astazi este a francofoniei (reascultati discursul Olgutei Vasilescu despre femeile din tramvai)Dar si Ziua Fericirii. Raspundeti la întrebarea zilei: Credeti ca traim in cea mai buna lume posibila? ( RASPUNSUL haute culture vine exact la 15,37) CITESTE si Ce-i cu ziua asta?1. Memorabil Asociația Industrii Cultural Creative reface clădirea Cinema Dacia-Bucuresti. Cititi reportajul scris de Ana Maria Onisei pe blogul său. Cinema Dacia este o ruina langa Gara de Nord, cu usi si ferestre desenate de PISICA PATRATA. Pe vremuri, cinema, teatru, bordel. Se reface cladirea!2. Calatorie Poeta Ioana Nicolae a stat în pom o zi întreagă. Și-a curatat marul. C hiar daca acesta nu face mere, poeta are grija de starea lui si a sa.

3. In weekend: One World Romania a premiat un film despre autisti. Regizorul Solomon, directorul Festivalului declara: "Astfel de filme ne dau curajul tuturor sa ne asumam anormalitatile, asta inseamna nu doar felul in care ne vedem, ci, mai ales, sa ne luam puterea de a schimba ceva din felul in care suntem priviti. Si asta sa vazut in zilele de One World. Pentru prima oara in cei 10 ani de festival, publicul a venit sa se exprime. Da, fiecare film a fost un prilej de dezbatere. "4. Lumea il plange pe Chuck Berry, legenda a rock and roll-ului. A murit la varsta de 90 de ani. „A murit Chuck Berry, care era atât de șmecher încât dacă se poate spune despre cineva că a inventat muzica rock, el ar fi ăla. Și de-aia atunci când Jerry Lee Lewis a zis că el e regele rock'n'roll-ului, Chuck Berry, care era lângă el, i-a tras un pumn în față”, zice Alex Tocilescu, unul dintre publicitarii cool de la noi din tara.5. Fake news, balene“Digi 24 face un megareportaj despre fake news. Da, fake news cu balena albastra. Antena 3 face propaganda de zece ani. Difuzeaza o superancheta despre cum functioneaza manipularea. Ce urmeaza? Papa despre cum e ok sa fii ateu? A, stai”, scrie Dan Panaet pe Facebook.6. Rogozanu „Era prostia aia de grupare antifakenews. Ce mai faceti? Totu' bine? Ca s-a umplut presa quality de prostii mai rau ca acum o luna”, scrie si Rogozanu pe Facebook.Scrie Gabriel Sandu pe Fb: "Doamnelor și domnilor, Costi Rogozanu demască site ul dexonline care a modificat trei definitii in timpul simularii la limba romana: sunt niste "fanatici" anticoruptie. :)) Superb. El crede că poate nu elevii ingrosau traficul site ului dexonline pe durata testarii, ci parintii si bunicii care se aflau cu ei in clasa cand se anuntau subiectele (?!!). Ăsta de când n-a mai fost la școală? Pe vremea lui stalin se anuntau subiectele de examen la careu în curtea liceului? Aaaa, și dexonline n-au avut voie sa faca asta pentru ca definitiile de pe site sunt date de "regimente" intregi de oameni care si-au adus aportul si practic, logic, dexonline e al poporului :)) Cum poti sa-i iei dictionarul poporului? băi, e amazing. De ce m-ați ținut în umbră până acum? Un see first pentru Costi, vă rog.