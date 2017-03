Haute Culture. InspirationALL. Sau cum niste tipi de la Lipatti m-au inspirat

Acum cateva minute m-am despartit cu greu de niste tipi de la Lipatti. Liceul din Bucuresti. Eram cu Alina Ciobanu si Monica Stoica in Villacros-Lipscani. Coborasem din redactia hotnews.ro, dupa ce ascultasem stirea cu cei patru tipi din Iasi, jucand Balena Albastra. Eram in Villacros. Stabileam cum demaram motoarele. Si langa noi, la Aida. Patru tipi de la Lipatti amestecau Maia Morgenstern cu Tania Popa. Seva e pe val, Surubelnita a cazut in dizgratie. Unul dintre tipi zicea ca la 18 ani s-a lasat de unul singur de droguri. Respect, omule! De la Malaele la BUG Mafia, de la psihotrop din freestyle rap la Vama veche si Micutzu, tot au batut. Voiau sa dea la teatru. Unul era deja regizorul, ceilalti actorii. Si regizorul spunea ca el nu incalca legile, iar unul dintre actori: "legile sunt pentru a fi incalcate la 18 ani". Si actorul a tinut-o asa un timp. De ce? Era interesat sa-l duca regizorul la Mall cu prietena lui. " am cheltuit cu ea 130 de lei, mult, n-a iesit nimic. Du-ma cu taxiul, ca n-am bani de Uber." Si celalalt actor: "Falit cu fetele. I-am zic de mec. S-a enervat! Pai, o duci in oras la film. Vrea floricele cu cola. Flamanzim. Vrea mancare dupa aia. Daca o duci la un frappe, vrea ceva dupa aia ca face foame! Da, eu am iesit cu 100 de lei, am falit. Ea a ramas cu banii de-acasa."Acesti tipi de la Lipatti ne-au facut platforma. Sunt oameni de cultura pentru Haute Culture. Viata este cultura. Cultura este experienta. Asta vrea Haute Culture incepand de luni. Sa mearga la teatru si sa coboare in strada. Haute Culture este story-ul care urmeaza viata peste tot unde e ea, fuziuneaza/uneste bulele si generatiile. Nu exclude. Vorbeste despre identitate, despre comunitati. Secrete nu are, tabuuri pune la colt. Este Life live experienta.Fiti de poveste precum tipii de la Lipatti. Loc de dat cu capul, Haute Culture pe hotnews.ro miscare culturala posibila datorita