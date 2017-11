Serialul Lord of the Rings va fi produs de Amazon si va avea mai multe sezoane

Amazon Studios a confirmat faptul ca serialul Lord of the Rings se afla in lucru, dupa ce serviciul de difuzare si-a luat angajamentul de a produce mai multe sezoane ale faimoasei povesti din Middle Earth, scrise de J.R.R. Tolkiem, scrie Rolling Stone Seria va reimagina povestea scrisa de Tolkien si va aduce in prim plan un Middle Earth diferit de cel creat de producatorul Peter Jackson. Este important de mentionat ca seria va explora povestile care preced primul volum al trilogiei "Stapanul Inelelor", "Fratia Inelului", si nu va relua povestile infatisate deja in peliculele din trilogia "Lord of the Rings"."Lord of the Rings este un fenomen cultural care a captat imaginatia mai multor generatii de fani prin literatura existenta si filmele realizate", a sustinut un reprezentant al Amazon Studios. "Suntem onorati sa lucram cu Tolkien Estate and Trust, HarperCollins si New Line la aceasta colaborare incitanta si suntem incantati sa-i ducem pe fanii Lord of the Rings intr-o noua calatorie prin Middle Earth."Este inca neclar care sunt planurile maazon cu privire la impartirea seriei. Peter Jackson a transformat cartile intr-o trilogie, dar Amazon nu trebuie cu necesitate sa respecte aceeasi structura.