Gal Gadot ameninta ca va renunta la rolul ei de Wonder Woman daca producatorul Brett Ratner ramane

Gal Gadot, cunoscuta pentru rolul sau principal din Wonder Woman ("Femeia Fantastica"), crede in acuzatiile de abuz sexual pe care victimele le indreapta asupra producatorului Brett Ratner, relateaza Inverse Actrita sustuine ca isi va parasi iconicul rol al Dianei Prince daca producatorul peliculei Wonder Woman, Brett Ratner, va lucra la continuarea filmului.Decizia lui Gal Gadot vine ca urmare a raportului publicat in Los Angeles Times, la 1 noiembrie, in care sunt facute cunoscute sase acuzatii de natura sexuala impotriva lui Ratner.Ca urmare a acestor acuzatii, Warner Bros."a rupt legaturile" cu Ratner, acesta pierzandu-si rolul de producator al peliculei "The Goldfinch". Gadot, care a sustinut ca nu va juca in continuarea Wonder Woman daca Brett Ratner este implicat in producerea peliculei, pare sa ia masuri pentru a se asigura ca nu va exista nicio sansa ca acesta sa se reintoarca la Warner Bros.Primul film Wonder Woman a avut un succes rasunator, cu incasari de peste 821 de milioane de dolari. Gadot va aparea, de asemenea, in viitorul Justice League care isi va face aparitia in cinematografe la 17 noiembrie.Warner Bros. nu si-a exprimat, pana in acest moment, planurile de a-l include pe Ratner in vreunul dintre proiectele sale viitoare. Astfel, Gal Gadot ramane sa o joace pe Diana in continuarea foarte anticipata a peliculei.