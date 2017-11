Gina Lollobrigida spune ca si ea a fost victima agresiunilor sexuale, dar nu e de acord sa vorbesti despre agresori ani de zile mai tarziu

"Mi se pare ca a vorbi acum e un pic un mod de a cauta publicitatea", a declarat fostul sex-simbol, astazi in varsta de 90 de ani, intrebata despre scandalurile sexuale care zguduie industria cinematografiei, intr-o emisiune televizata miercuri seara."Trebuie sa ai curajul" sa denunti faptele pe moment, "dar nici eu nu am avut curajul. Am tacut, nu am spus nimic", a adaugat ea.Folosind putine cuvinte si o mare demnitate, ea a explicat ca a a suferit de doua ori in viata sa agresiuni sexuale "destul de grave", din partea unui cetatean strain si a unui italian."Prima oara, eram inocenta, nu cunoscusem dragostea, nu cunosteam nimic. Deci, era grav. Iar persoana era foarte cunoscuta. Aveam 19 ani, eram inca la liceu", a declarat actrita nascuta in 1927 si considerata una dintre cele mai frumoase femei din lume."A doua oara, mai bine nu vorbesc", a adugat ea, precizand ca s-a intamplat chiar dupa casatoria sa, in 1949, cu doctorul Milko Skofic, cu care a avut un copil si de care a divortat 20 de ani mai tarziu."Agresiunile sexuale (...) raman in tine si iti marcheaza caracterul. E ceva ce nu poti extirpa din tine. Raman in tine. Actiunile tale sunt supuse intotdeauna acelor amintiri teribile", a marturisit ea.La o luna dupa dezvaluirile din New York Times si New Yorker legate de celebrul producator Harvey Weinstein, acuzat de circa o suta de actrite sau foste colaboratoare de hartuire, agresiuni sexuale sau viol, povestile de acest gen de la Hollywood sau din alte tari se multiplica si mai multi idoli au cazut.In Italia, mai multe actrite au luat apararea regizorului Giuseppe Tornatore - "Cinema Paradiso" in 1988, Oscar pentru cel mai bun film strain in 1990 - acuzat de comportament inadecvat fata de o actrita in urma cu 20 de ani, ceea ce acesta dezminte.