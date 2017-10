Netflix anunta finalul serialului "House of Cards", la cateva ore dupa ce Kevin Spacey a fost acuzat de hartuire sexuala si a dezvaluit ca e homosexual

"Sezonul 6 va fi ultimul", au precizat, intr-un comunicat, Netflix si Media Rights Capital, co-producator al serialului. Filmarile la ultimul sezon tocmai au inceput.Cele doua societati se declara "profund tulburate de informatiile din noaptea trecuta legate de Kevin Spacey".O sursa apropiata dosarului spune insa ca finalul serialului "nu e legata de alegatiile de duminica".Dupa dezvaluirile legate de producatorul Harvey Weinstein si hartuirile sexuale de la Hollywood, un actor din Star Trek, Anthony Rapp, a dezvaluit duminica ca Spacey l-a hartuit in 1986, cand avea doar 14 ani.Kevin Spacey si-a cerut scuze imediat si a dezvaluit in acelasi timp faptul ca este homosexual , starnind multiple critici, unii neezitand sa il acuze ca si-a dezvaluit simultan homosexualitatea ca un act de diversiune.Spacey, co-star in "House of Cards" alaturi de Robin Wright, incarneaza in acest serial un om politic cinic care e dispus sa faca orice pentru a-si atinge scopurile.Initial foarte aplaudata, seria s-a confruntat cu o serie de probleme in ultima perioada.