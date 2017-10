AFF 2017 in cifre - Peste 70.000 de spectatori au participat la periplul cinamatografic oferit de AFF la Sibiu, intre 16 si 22 octombrie.

Articol webPR

Un eveniment important cu rezonanta istorica din aceasta editie a AFF a fost lansarea oficiala a filmului, dupa 35 de ani. Proiectia a avut loc in prezenta regizorului Iosif Demian si a echipei de productie, Dorel Visan, Magda Catone si Erika Jozsa. Dupa vizionarea filmului, publicul a reusit, intr-o discutie moderata de Cristi Puiu, sa afle detaliile din spatele camerei, istoria filmului si a cenzurii comuniste. La ceremonia de decernare a premiilor AFF, Iosif Demian a primit premiul de excelenta pentru munca sa de operator de elita si innoirile aduse limbajului cinematografic ce a rezistat testului timpului si pentru nebunia de a fi facut ceva deosebit in cinematografia romaneasca si dincolo de granitele ei.Spectatorii au umplut sala Thalia la lansarea mondiala in cadrul AFF a filmului, de Mihai Gavril Dragolea, o poveste a Romaniei anului 2017, care este lider pe piata mondiala de videochat, exploreaza viata din afara camerei de videochat a doua modele din Bucuresti si ce implica pe plan social si emotional aceasta meserie din ce in ce mai populara.Intalnirea cu profesorul Bill Nichols, unul dintre fondatorii si cei mai importanti teoreticieni ai studiului de cinema documentar, profesor emerit in departamentul de cinema al Universitatii de Stat din San Francisco (San Francisco State University) si presedinte al consiliului consultativ al Institutului de Film Documentar (Documentary Film Institute), care a analizat in fata publicului festivalier filmulal regizorului Werner Herzog, a fost foarte apreciata de cinefili, care au avut oportunitatea de a afla de la un profesionist detalii din productia de film de nonfictiune.In 2017,a batut toate recordurile: peste 23.000 de elevi si cadre didactice din Sibiu si imprejurimi au participat la proiectiile dedicate lor: documentare de exceptie, filme full-dome, lungmetraje controversate si povesti despre copii de pretutindeni. Entuziasmul copiilor a acaparat salile de proiectie si dom-ul, dar si atelierul dedicat initierii liceenilor in productia de film, care s-a concretizat intr-un colaj remarcabil de creatii cinematografice inedite.A doua editie a sectiunii intitulate, special dedicata noilor formate de documentar a intampinat publicul cu un program variat si bogat, cu zeci de productiisi, spectatorii avand ocazia de a experimenta ultimele inovatii tehnice din productia de film de nonfictiune, o experienta unica in Romania. Domul din Piata Mare a gazduit ultimele creatii ale video-ului 360, iar realitatea virtuala a incantat cinefilii, inclusiv cu cateva productii romanesti.Concertele nu au lipsit din saptamana de toamna dedicata artei cinematografiei; soundtrack-ul a fost realizat desi, care au dat startul AFF pe improvizatii de jazz,, care au continuat intr-un delir audio-vizual in dom, iarau inchis festivalul cu eleganta muzicii de camera. A 24-a editie a festivalului s-a incheiat, in admiratia sutelor de regizori si specialisti in industrie si a zecilor de mii de spectatori, cu proiectiile filmelor premiate.Astra Film Festival 2017 este organizat de Astra Film - CNM Astra si Fundatia Astra FilmCu sprijinul Consiliul Judetean Sibiu, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, al Uniunii Europene - prin programul Creative Europe - Media si al Centrului National al CinematografieiActiune cofinantata de Consiliul Local Sibiu prin Primaria Municipiului SibiuIn colaborare cu Universitatea Lucian BlagaParteneri: Institutul Cultural Roman, Uniunea Cineastilor, Consulatul Republicii Federale Germania din Sibiu, Ambasada Elvetiei in Romania, Institutul Polonez din Bucuresti, Cinetic, Refresh, HabitusPartener digital: UrbySponsor oficial: Constructii SASponsori: Romgaz, Electrica, Banca Transilvania, Takata, Aqua Carpatica, Happy City, HBO, Cinelab, Swiss Sponsors`FundMasina festivalului: ToyotaParteneri media: TVR, Europa FM, HotNews, Revista 22, VICE, Revista Timpul, Transilvania Reporter, Cineuropa, Film New Europe, Radio Romania Cultural, Radio Romania Actualitati, Radio Cluj, Radio Antena Sibiului, Radio Targu Mures, RFI Romania, Cinemagia, LiterNet, Catavencii, CineFan, Sub25, All About Romanian Cinema, Cooperativa Urbana, InFestival, Recorder, Iqads, Filmtett, Thinkout of the Box, Zile si Nopti, Tribuna, Turnul Sfatului, Sibiu 100%, Eveniment TV, Ora de Sibiu, Agerpres