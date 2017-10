​VIDEO INTERVIU Iosif Demian, regizor:  Noua generatie, fiind complet eliberata de obsesiile si experientele din comunism, si-a putut permite sa atace subiectele interzise inainte de '89

Astra Film Festival 2017

Iosif Demian, regizorul filmului Baloane de curcubeu, a discutat in cadrul unui interviu despre cenzura comunista, recuperarea peliculei si despre noul val de regizori romani in contextul erei postdecembriste. Crezut pierdut, filmul este recuperat dupa revolutie de Iosif Demian - care emigrase in Australia in 1985. Copia gasita - supravietuitoare a 18 runde de cenzura - este reconditionata de regizor si a fost lansata oficial, dupa 35 de ani, in cadrul AFF.





Despre cenzura comunista si recuperarea peliculei Baloane de curcubeu





Au fost un sir de coincidente care au facut posibila aceasta premiera (premiera filmului Baloane de curcubeu). Filmul a fost terminat 1982 intr-un format oficial pe care eu nu l-am agreat. Nu eram de acord cu el pentru ca era modificat, asa cum cerea cenzura la momentul respectiv, fiind complet fals fata de filmul facut si fata de filmul pe care mi l-am dorit.





Intamplarea a facut ca in acel moment sa am una dintre copiile premergatoare acestei premiere oficiale, o copie mai aproape de intentia mea si de cum as fi dorit eu filmul. Aceasta copie a trecut prin tot felul de peripetii, a fost ascunsa in tara si pe urma am luat-o cu mine in Australia, unde a participat la niste festivaluri acolo. Am ramas placut surprins ca publicul australian a reactionat la film. Apoi filmul a revenit in tara si l-am prezentat studentilor de la UNATC. Cam asta a fost drumul filmului.





A inceput sa fie un interes in jurul filmului, mai ales din partea generatiei tinere. Ceea ce m-a surprins. Eu nu prevedeam ca se va intampla asa ceva, pentru ca de obicei, filmele dupa un timp isi pierd actualitatea si mor, ramanand doar pentru cinemateca. Or filmul acesta a starnit un interes intre cei tineri si surpriza a fost ca acum un an, de exemplu, mai multe grupuri de tineri m-au cautat si mi-au explicat ca acest film a devenit pentru ei un film foarte important.





Bineinteles, a contat foarte mult si faptul ca directorul festivalului Astra (Dumitru Budrala - n.red) a vazut filmul si i-a placut si a vrut ca acest film sa fie proiectat in cadrul festivalului.





Despre greutatile de a face un film in perioada comunista





Nu se puteau face mai multe filme decat existau aparate de filmat, pentru ca numarul lor era foarte mic. Sa zicem ca asta ar fi fost prima consideratie. A doua, era legata de banii care erau alocati din bugetul statului pentru cinematografie. Deci, filmele erau facute in masura in care acesti bani se dadeau. Si a treia chestiune, existenta unui filtru ideologic, pentru ca subiectele trebuiau sa corespunda asteptarilor acestor filme tematice. Se faceau undeva la 30 de filme pe an si fiind mai multi realizatori, evident, depindea si de noroc.





Despre filmele care abordeaza teme comuniste facute dupa '89





Cenzura acum este una financiara, daca ai bani faci un film, daca nu, nu. Acum nu se mai implica cenzura ideologica cum se implica la vremea aceea. Exista doua aspecte. Primul aspect este legat de faptul ca noi tot credeam ca acei creatori, acei regizori, care in timpul comunismului nu puteau face filmele pe care si le doreau, imediat dupa revolutie vor scoate din sertare acele perle pe care noi o sa le imbratisam. Nu s-a intamplat asa ceva. Scriitorii care trebuiau sa aiba cartile, chipurile, imposibil de publicat in comunism, nu le-au avut dupa revolutie. Totul era asa o iluzie. La fel si cu filmele.





In schimb, noua generatie, fiind complet eliberata de obsesiile si experientele din comunism, si-a putut permite sa atace subiectul. Aceste filme au devenit intr-adevar niste imagini ale acelui regim dintr-un alt punct de vedere, dar ele au si o anumita valoare artistica care a impus. Dincolo de continut, ele au avut un rol deosebit in a creea acele imagini care au lipsit din filmele vechi.





Poate ca s-au facut prea multe de catre tinerii cineasti, dar e mai bine asa si probabil vor depasi si vor cauta alte zone in care sa se exprime. Dar ce s-a facut in mare masura, nu s-a facut rau. Eu cred ca s-au facut filme de valoare si dovada e recunoasterea internationala.





