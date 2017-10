VIDEO INTERVIU ​Hanka Kastelicova, producator executiv HBO Europe: Timpul mediu de productie pentru un film documentar HBO este de patru ani, dar am avut si cazuri in care totul s-a intins pe o perioada de 10-14 ani

Astra Film Festival 2017

Hanka Kastelicova, producator executiv HBO Europe, discuta in cadrul unui interviu despre implicarea HBO in productia de filme documentare si numarul mic de cinematografe din Romania: "De exemplu, filmul Lumea Vazuta de Ion B., regizat de Alexandru Nanau, a primit un premiu Emmy. Am continuat cu Alexandru si am produs filmul Toto si surorile lui, film care a fost nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film, echivalentul Oscarului european".





Despre implicarea HBO in productia de filme documentare





HBO produce si co-produce filme documentare din anul 2007. Nu ne concentram in a avea multe documentare, ci ne focusam in a avea documentare de o calitate ridicata. Cautam, asadar, productii cinematografice care au povesti puternice, cu potential dramatic. De asemenea, e important si cine este regizorul, care sunt ambitiile sale, pentru la HBO ne concentram pe calitate. Vrem sa co-producem filme care sunt interesante pentru festivaluri si pentru public. Este foarte important sa ajungi la public si de asemenea sa atragi si atentia presei cu filmele. De aceea, punem o multime de efort in productie, finantam dezvoltarea, lucram cu regizorii foarte indeaproape in tipul procesului de productie si post-productie. Tot procesul este unul de durata. Timpul mediu de productie pentru un film HBO este de patru ani, dar am avut si cazuri in care totul s-a intins pe o perioada de 10-14 ani.





Facem cam 10 documentare pe an, iar In Romania lansam cam 2-3 documentare in fiecare an. Unele productii au fost de mare succes. De exemplu, filmul Lumea Vazuta de Ion B. (The Workd According to Ion B, - eng.) , regizat de Alexandru Nanau, a primit un premiu Emmy. Am continuat cu Alexandru si am produs filmul Toto si surorile lui (Toto and His Sisters - eng.), film care a fost nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film, echivalentul Oscarului european, si a castigat peste 25 de premii internationale. Un alt film de succes produs de HBO este Chuck Norris vs. Comunism.





Despre industria documentara





Nu cred ca filmul documentar nu este atragator pentru public. Am fost pentru tot in lume pe la festivaluri, si chiar si aici la Sibiu am vazut in cadrul Astra Film Junior o multime de copii. Si asta contribuie la dezvoltarea unei audiente de viitor ce trebuie sa inteleaga ce inseamna un film documentar bun. De aemenea si regizorii au o responsabilitate, sa se gandeasca la public, sa pregateasca povesti bune si sa aiba in minte nu doar perspectiva artistica a autorului, ci si sentimentele publicului tinta.





Despre lipsa cinematografelor din Romania





Stiu despre aceasta problema cu lipsa cinematografelor din Romania. Dar din nou, este vorba despre oameni. Raspunul meu in aceasta chestiune se regaseste in alt film. Am facut un film despre un cinematograf vechi, Dacia. FIlmul se numeste Cinema, Mon Amour si este vorba despre un om care incearca sa repare cinematograful, sa schimbe scaunele, sa repare caldura si se chinuie sa proiecteze filme, chiar si in aceste conditii vitrege. Dupa ce filmul a fost lansat, cinematograful a fost renovat. Sunt foarte bucuroasa, pentru ca personajul principal imi este prieten pe Facebook si urmaresc ce se mai intampla cu cinematograful Dacia. Este extraordinar, si la fel ca in productia de filme documentare, este vorba despre unghiul de abordare a lucrurilor.





Adevarul e ca sunt o multime de filme documentare lansate in cinematografe si sunt sold out. Este un trend, tanara generatie cauta filmele documentare, iar pentru mine personal, sigur, sunt subiectiva, dar niciun film de fictiune nu poate fi mai bun decat realitatea. Asta pentru ca filmele documentare de calitate sunt pentru mine mai bune decat filmele de fictiune. Ma inspira pentru ca stiu ca este adevarat ceea ce se intampla acolo. Iar in zilele noastre, tehnologia s-a schimbat atat de mult incat regizorii de filme documentare pot face productii cu aceeasi dramaturgie ca cele de fictiune. Astfel, publicul se conecteaza emotional cu filmul documentar, dar pastrand aceleasi sentimente precum privitul unui film de fictiune.

Interviul integral cu Hanka Kastelicova