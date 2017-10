Premiile AFF 2017

Articol webPR

Peter Biella, Vassilis Economou, Leonard Kamerling, Artchil Khetagouri, Reka Lemhenyi, Ionut Mares, Bill Nichols, Kumjana Novakova, Christophe Postic, Alina Predescu, Ada Solomon, Michael Stewart si Corina Suteu.a fost acordat filmului(regia Federica Di Giacomo), un film complex, care ocoleste senzationalul si releva straturi succesive ale sistemului complicat de relatii dintre Biserica Catolica, posedare diavoleasca, credinta si exorcism., un film de Anna Zamecka, o opera de arta care ne duce in interiorul acestui cadru emotional intens printr-un limbaj audiovizual artistic captivant, antrenand publicul intr-o calatorie empatica intensa, a fost alegerea juriului AFF pentrua fost primit de, de Radu Jude, pentru un film a carui structura inovatoare forteaza limitele cinema-ului documentar. Istoria devine dureros de personala, evenimente publice sunt relatate de vocea victimei care nu are puterea sa le influenteze, iar publicul e pus in situatia de a extrage semnificatia fiecarei secvente de imagine statica si sunet montate in contratimp.din sectiunea Romania a fost primit de filmul, de Andrei-Nicolae Teodorescu, pentru un film care sarbatoreste cultura populara printr-o portretizare fascinanta a transmiterii traditiei muzicale si ofera o viziune optimista asupra vietii in trei comunitati de romi.din sectiunea Romania, la Astra Film Festival 2017 a fost acordat filmului(regia Mihail Gavril Dragolea), pentru ca lasa personajelor spatiu de exprimare si le prezinta dincolo de stereotipii, surprinzand efortul lor de a deveni fiinte umane complete.a fost castigat de filmul(regia Emi Buchwald), un cadru care se largeste de la micro-cosmosul fetelor de copii catre perspectiva mai larga ale caminelor si parintilor, ajungand sa cuprinda o lume intreaga. Pentru filmul care ofera o imersiune vizuala si creaza o lume ce combina elemente de poezie cinematografica si realism social, juriul a oferitfilmului, in regia lui Pawel Ziemilski.premiat de juriul AFF este, de Noam Sobovitz, pentru filmul care a parut cel mai relevant si cel mai puternic ancorat in complexitatea realitatii lumii in care traim.Noam Sobovitz, la AFF 2017Pentru operatorul care a filmat(documentar realizat in 1970) si(din 1973), pentru filmul, realizat in 1980, care a ramas in istoria cinematografiei ca filmul care a propus o formula narativa nemaivazuta pana atunci, pentru, pe care l-a terminat tot in 1982 si care n-a trecut de cenzura, pentru munca sa de operator de elita si innoirile aduse limbajului cinematografic ce a rezistat testului timpului si pentru nebunia de a fi facut ceva deosebit in cinematografia romaneasca si dincolo de granitele ei, Astra Film a acordatcineastuluiJuriul a acordat ounui film condus cu fermitate, care ne introduce prin intermediul unei structuri formale indraznete in viata de zi cu zi a unei familii de muncitori chinezi:Filmele premiate la AFF 2017 vor fi proiectate azi la Thalia, de la la orele 14:00, 18:00 si 20:00, si la Astra Film Cinema de la 14:00 si 18:00.