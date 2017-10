Ziua 6 la AFF 2017: Gala de decernare a premiilor

Publicul cinefil de la Sibiu a avut parte pana acum de o saptamana de film documentar de cea mai inalta calitate, care continua cu proiectii speciale, evenimente VR si full-dome si discutii cu specialistii din industria cinematografica.

Lansare - eveniment Baloane de curcubeu dupa 35 ani

Lansarea oficiala dupa 35 de ani a filmului lui Iosif Demian, Baloane de curcubeu (1982), a avut loc ieri, iar proiectia sold-out a fost urmata de o discutie cu regizorul si distributia filmului, moderata de Cristi Puiu. Publicul cinefil a mai putut viziona vineri proiectiile Homo sapiens (r. Nikolaus Geyrhalter), un film intr-o nota distopica despre un viitor post-uman, Constructia/Batusha¬s house (r. Tina Glimmann, Jan Gollob), despre o constructie imensa, care reflecta biografia si personalitatea constructorului, Mereu in miscare/The art of moving (r. Liliana Marinho de Sousa), un film care transforma comedia intr-o arma impotriva ISIS sau Intre catedra si banca/To be a teacher (r. Jakob Schmidt), care expune procesul birocratic prin care trec viitorii profesori din Germania. Proiectiile au fost urmate de discutii Q&A cu regizorii.

Colectionarul de filme, masterclass - mockumentary, proiectii de exceptie

A 24-a editie a Astra Film Festival a inaugurat programul Colectionarul de filme, dedicat celor atinsi de patima cinefiliei. Invitatul de ieri a fost regizorul Cristi Puiu, cinefil si colectionar pasionat, care a vorbit despre colectia sa de filme intr-o intalnire cu publicul festivalului. Cu acest prilej va fi lansat DVD-ul Moartea domnului Lazarescu, film pe care New York Times il include in top 5 al celor mai bune filme ale secolului, sambata, 21 octombrie, ora 16, la sala Astra Film Mansarda.

Colectia de filme de azi de la AFF cuprinde filme de exceptie precum Si ne mantuieste de cel rau/Libera Nos (r. Federica Di Giacomo), un film despre exorcizare si eforturile unui preot pentr a-i elibera si vindeca pe acei oameni a caror boala nu isi gaseste diagnostic sau leac in medicina, Vanatorul de aplauze/The applause man, un film care reda numeroasele incercari de a "fura" aplauze la diverse evenimente ale protagonistului, urmat mockumentary - masterclass, discutie cu cu regizorul Ruben Vermeersch, Iesirea de prin magazinul de cadouri/Exit through the gift shop, un film despre arta de strada de Banksy, artist celebru pentru picturile sale controvesate pe teme politice, Prima impartasanie/Communion (r. Anna Zamecka), despre curajul si forta unei fete de 14 de a lupta pentru unitatea familiei intr-un mediu dificil, cu un frate autist si un tata alcoolic.

Gala de inchidere si ceremonia de decernare a premiilor

Azi, incepand de la ora 19:00, va avea loc la Thalia Gala de inchidere a festivalului si ceremonia de decernare a premiilor, in prezenta membrilor juriului si a oficialitatilor locale. Dupa maratonul de filme de o saptamana, cele mai bune proiectii de nonfictiune vor fi premiate, iar ceremonia va fi urmata de un concert de muzica de camera, semnat SoNoRo. Ceremonia va fi difuzata livestream pe www.astrafilm.ro si pe pagina de facebook a festivalului.