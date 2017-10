VIDEO INTERVIU Bill Nichols, critic de film si pionier al studiului de film documentar: In timpul facultatii inca nu stiam ca voi deveni. Eu nu eram interesat sa fac bani, ci cautam implinirea. Si a durat o vreme sa imi dau seama.

Astra Film Festival 2017

Bill Nichols, critic de film american, profesor emerit si un pionier al studiului de film documentar contemporan a discutat in cadrul unui interviu despre visele si aspiratiile din tinerete, tehnicile din filmele documentare si influenta tehnologiei in industria cinematografica.





Despre vise si aspiratii din tinerete





Cand eram tanar, Boston Celtics era cea mai buna echipa de baschet si avea un conducator de joc, Bob Cousy, care era magic. Si visam sa devin un mare jucator de baschet, viitorul Bob Cousy. Dar acest lucru s-a dovedit rapid ca nu va functiona, iar in vremea in care eram in liceu ma gandeam ca as putea deveni preot, profesor sau doctor. Si am ajuns in facultate si inca nu stiam ce voi deveni. Pe atunci, cred ca o multime de oameni explorau in timpul facultatii ce voiau sa devina, pe cand acum, studentii stiu ca vor sa faca x lucru si cer sa fie invatati in acest sens. Ei crezand ca x lucru va fi un domeniu din care vor scoate bani si vor fi buni, dar eu nu eram interesat sa fac bani, ci cautam implinirea. Si a durat o vreme sa imi dau seama.





Despre schimbarile din industria filmelor documentare





Industria s-a schimbat in ultimele decenii. Asistam la o explozie de posibilitati, iar regizorii de filme documentare au realizat ca pot folosi toate instrumentele pe care le folosesc creatorii de filme de fictiune. Pot face productii care nu prezinta doar stari de fapt despre ceea ce se intampla in lume, ci pot creea ceva capitvant, distractiv, emotionant, dramatic, cu o poveste bine spusa. Acest lucru a dus la o explozie de filme documentare.





Despre stilurile filmului documentar





Toate filmele documentare au cateva stiluri foarte clare. Poate fi vorba de stilul voice over, observationist sau stilul interviu, in care regizorul participa activ in film si interactioneaza cu personajul etc. Nu am un stil favorit. Ce ma atrage, e felul in care regizorii amesteca diferitele stiluri si gasesc o structura a filmului prin care reusesc sa ne atraga.





De exemplu, in filmul Omul Grizzly (Grizzly Man - titl. org.) subiectul este despre un om care a trait cu ursii grizzly si credea ca face parte dintre ei, dar a fost omorat de catre ursi. Regizorul nu a putut interactiona, evident, cu personajul principal, dar a gasit metode prin care a reusit sa comunice virtual cu el, folosindu-i filmarile si discutand cu oamenii care l-au cunoscut.





Despre influenta tehnologiei in industria documentara





Intreaga revolutie tehnologica a fost benefica pentru documentare si pentru film in general, cu toate ca filmul (pelicula fizica - n. red.) aproape a disparut. Acum, aproape oricine, oricunde, poate folosi un telefon mobil sa creeze un film. Provocarea ramane, la fel cum era si in 1985, cum sa faci ca oamenii sa vrea sa vada ceea ce ai creat. Acum este mult mai simplu sa experimentezi si sa inveti, costurile si efortul depus fiind mult mai reduse. Dar provocarea, asa cum spuneam, ramane aceea de a gasi publicul potrivit, care sa vrea sa iti vada filmul. Nu e de ajuns sa ajunga in social media si atat.





Despre Astra Film Festival





Am venit anul acesta in Sibiu pentru a fi in juriul International la Festivalul de Film Astra. Pana acum mi-am dedicat timpul pentru munca de jurat si am vazut noua filme cu durate de la 80-90 de minute, pana la productii care aveau peste trei ore.





Am obervat ca filmele care vin din diferite regiuni tind sa se imparta, pana la urma, in doua mari tipologii. Principala tipologie e reprezentata de filmele americane care au bugete mari. De exemplu, Kem Burnes abia a facut un film despre Vietnam si a costat milioane. Asa ca unele filme americane au o finantare foarte buna, isi permit ce coloana sonora vor, dar nu sunt neaparat bune.





Multe filme care provin din Europa de Est sau Asia, cateva si din SUA, sunt mult mai personale, chiar daca productia este de o calitate modesta. Exploreaza probleme, uneori locale, dar care au rezonanta. Cred ca asta am apreciat la filmele pe care le-am vazut in cadrul festivalului. Sunt productii mult mai personale, vorbesc din inima regizorului si ne captiveaza, indroducandu-ne in diverse timpuri si locuri.

