Baloane de curcubeu, lansat la AFF dupa 35 de ani

Povestea unui haios presedinte de CAP dintr-un sat oarecare de pe malul Dunarii, captiv intre ambitia unui CAP de succes si iubirea pentru o tanara femeie, face subiectul acestui film burlesc. Parasit de proaspata nevasta pentru un fost puscarias, la doua zile dupa nunta, constiinciosul presedinte de CAP este preocupat de problema iubirii lui neimpartasite, care va cuprinde tot satul.Filmul prezinta realitatea absurda si necosmetizata ideologic a vietii rurale romanesti a anului 1982, iar acest aspect nu a fost pe placul oficialitatilor, care l-au supus la 18 sedinte de cenzura si l-au saracit de o serie de scene importante. Sub presiunea regimului, Iosif Demian a parasit tara, stabilindu-se in Australia in 1985. Revenit dupa Revolutie, regizorul are placuta surpriza de a descoperi o copie a filmului, pe care l-a crezut disparut pentru totdeauna. Dupa abuzul cenzorilor comunisti, aproape pierdut in crepusculul timpului vreme de 35 de ani, comedia Baloane de curcubeu a fost reconditionat si va fi lansat in cadrul AFF."Lansarea acestui film cu un destin nefast continua directia consacrata a festivalului, de a descoperi si a prezenta publicului cinefil mari capodopere ale cinematografiei romanesti, uitate din diverse motive, mai ales pe cele nedreptatite de regimul comunist. De asemenea, abordarea realitatii prin mijloacele cinemaului documentar ramane o preocupare a AFF", a declarat Dumitru Budrala, directorul Astra Film Festival.------------Astra Film Festival 2017 este organizat de Astra Film - CNM Astra si Fundatia Astra Film