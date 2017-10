Tarantino, despre acuzatiile de viol si hartuire sexuala la adresa lui Harvey Weinstein: Stiam suficient pentru a face mai mult

Politia din Los Angeles a confirmat joi ca a deschis o ancheta pentru o agresiune sexuala din 2013, in conditiile in care alte doua anchete sunt deja in derulare la New York si Londra.Reactia lui Tarantino, unul dintre regizorii cei mai renumiti de la Hollywood si unul dintre cei mai apropiati prieteni ai lui Weinstein, era asteptata de foarte multi oameni."Stiam suficient pentru a face mai mult decat am facut", a recunoscut regizorul in varsta de 54 de ani, intr-un interviu publicat joi de New York Times. "Erau mai mult decat zvonurile obisnuite, barfele normale. Nu era vorba de informatii la mana a doua. Stiam ca a facut cateva lucruri", a recunoscut el.La jumatatea lunii octombrie, dupa primele acuzatii la adresa lui Weinstein, laureatul cu Palme d'or 1994 pentru "Pulp Fiction" a reactionat printr-un scurt mesaj pe Twitter , afirmand ca are "inima franta".In interviul pentru New York Times, Tarantino arata ca Mira Sorvino, fosta sa prietena, i-a vorbit despre faptul ca Weinstein a pipait-o impotriva vointei sale. Regizorul spune ca atunci a preferat sa "lase de-o parte" aceste informatii, desi nu erau singurele despre care auzise.El a aratat ca stia despre acordul amiabil semnat intre Rose McGowan si Harvey Weinstein.Impreuna, cei doi au scris una dintre cele mai frumoase pagini ale cinematografiei hollywoodiene in anii 90 si 2000, reusind sa impace atat criticii cat si succesul public.Harvey Weinstein a distribuit primul film al lui Tarantino, "Reservoir Dogs" in 1992, inainte de a produce mari succese precum "Kill Bill", "Pulp Fiction" sau "Inglourious Basterds".Intrebat despre ce consecinte ar putea avea aceasta afacere asupra muncii sale, Quentin Tarantino a raspuns ca "spera" sa nu ii afecteze filmele."Tot ce as spune acum ar avea aerul unei scuze penibile", a adaugat el.