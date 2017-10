Regizorul Cristian Mungiu - distins cu Legiunea de Onoare

Diplomatul francez a amintit, in cadrul ceremoniei, parcursul regizorului roman si momentele esentiale ale carierei acestuia - Palme d'Or la Cannes, in 2007, pentru filmul '4 luni, 3 saptamani si 2 zile', dar si momentul in care a creat festivalul Les Films de Cannes a Bucarest. De altfel, ambasadoarea a marturisit ca pelicula lui Mungiu a facut-o sa cunoasca cinematografia romana.'Acest moment are si o conotatie personala, deoarece prin filmele dumneavoastra, si mai ales prin puternicul si bulversantul '4 luni, 3 saptamani si 2 zile', am descoperit cinematografia romaneasca', a afirmat Michele Ramis.Ea a vorbit despre hotararea lui Cristian Mungiu de a nu alege sa faca filme la Hollywood, dar si despre estetica productiilor pe care le semneaza.'Va bucurati de atentie din partea industriei americane de film si primiti mai multe oferte de la Hollywood. Dar refuzati mereu, declarand ca doriti sa continuati sa faceti filme in tara dumneavoastra si in Europa', a spus ea. Michele Ramis a vorbit si despre accentele sociale din filmele semnate de Mungiu. 'Filmele dumneavoastra dau de gandit cu privire la realitatile sociale si politice ale Romaniei, carora, ca orice mare artist, le conferiti o dimensiune universala. Privirea dumneavoastra este adesea ironica si pune si mai bine in valoare absurdul situatiei pe care o prezentati si o denuntati', a subliniat ea.La randul sau, Cristian Mungiu a vorbit despre sansele pe care le-a avut in cariera si in viata.'Ieri am primit un mesaj de la cineva, cineva care ma admira cu siguranta - 'Felicitari, ziua victoriei a sosit!' (...) Asta m-a facut sa ma intreb ce este, cu adevarat, gloria? Are ea o nationalitate?' - si-a inceput Mungiu discursul. El a spus ca trebuie sa se asigure ca aceasta distinctie ii apartine. 'Mai degraba este norocul, care m-a urmarit in viata, in general, si in cariera in special', a afirmat Mungiu.Astfel, regizorul distins cu Palme d'Or a povestit cum a ajuns, in urma unei discutii cu Thierry Fremaux, delegatul general al festivalului de la Cannes, sa se ocupe efectiv de evenimentul pe care el insusi il organizeaza - Les Films de Cannes a Bucarest, dar si despre cum, pentru ca nu a avut bani sa termine productia pentru filmul sau 'Occident', acesta a fost prezent doar cu numele in catalogul festivalului de la Rotterdam, unde a atras atentia selectionerilor de la Cannes, unde a si debutat pe Croazeta. De altfel, a detaliat el, faptul ca i-a fost asistent de regie lui Bertrand Tavernier a fost un nou rezultat al norocului - dorise sa ii fie asistent lui Lucian Pintilie, dar perioada de selectie expirase. Intrebat daca este interesat sa ii fie asistent regizorului francez, el si-a amintit ca a spus 'oui, biensur'. 'Dar 'oui' si 'biensur' erau singurele cuvinte pe care le mai stiam din franceza pe care o invatasem la scoala', a glumit regizorul.De altfel, a marturisit el, limba franceza in care si-a spus discursul a invatat-o la indemnul delegatului general al festivalului de la Cannes, care l-a 'amenintat' ca trebuie sa isi spuna discursurile, pe scena de la Cannes, in franceza.'Franta a avut un rol decisiv, esential, colosal pentru viata mea si simt ca nu merit toata recunoasterea pe care mi-o acordati astazi. Poate ca am facut cate ceva pentru cinema, cate ceva pentru Romania, dar cu siguranta nu am facut mare lucru pentru Franta, pentru moment', a spus el.