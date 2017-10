Legendara actrita franceza Danielle Darrieux a murit la varsta 100 de ani

Starea sa de sanatate "s-a degradat usor recent, dupa ce a cazut (...) a adormit, am putea spune", a declarat pentru AFP prietenul sau Jacques Jenvrin. Mardi.Actrita, care a jucat in peste o suta de filme, implinise o suta de ani in mai.Arhetip al frumusetii feminine pentru generatii intregi inainte de al doilea Razboi Mondial, Danielle Darrieux a fost partenera lui Jean Gabin in "La Verite sur Bebe Donge" (1953) si a lui Gerard Philipe in "Rosu si Negru" (1954).Nascuta in 1 mai 1917 la Bordeaux, Danielle Darrieux a juat pentru prima oara intr-un film la 14 ani.A jucat la inceput in comedii, inainte de a aborda roluri mai dramatice si a de a triumfa in "Mayerling" alaturie Charles Boyer (1935).In paralel, are o cariera internationala, incepand cu 1932, care o duce la Hollywood si, in teatru, pe Broadway.In al doilea Razboi Mondial, a lucrat pentru Continental, condus la Paris de germani. Reuseste insa sa-si relanseze cariera in 1967, cand Jacques Demy ii ofera rolul mamei tinerelor gemene incarnate de Catherine Deneuve si Francoise Dorleac in "Domnisoarele din Rochefort".Danielle Darrieux a fost casatorita de trei ori, cu Henri Decoin, bogatul play-boy Porfirio Rubirosa si scenaristul Georges Mitsinkides.