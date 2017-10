VIDEO Premiera mondiala a filmului Phoenixxx, evenimente cinematografice de top si intalniri cu mari cineasti

Articol webPR

Marti, publicul cinefil a avut ocazia sa vizioneze un program special de film documentar, care adus realitatea de pretutindeni pe marele ecran., in regia lui Andrei-Nicolae Teodorescu, o poveste-thriller ce pune accent pe investigatiile desfasurate vreme de zece ani pe doua continente, Europa si America de Nord, dupa furtul si traficarea unor artefacte arheologice. La film a fost prezent si Augustin Lazar, Procurorul General al romaniei care la vremea acceea a coordonat investigatia si a luat urmele aurului dacic furat.Tot marti, spectatorii au urmarit cu interes filmul, in regia lui Yuri Ancarani, unde seicii din Qatar organizeaza o competitie de vanatoare cu soimi in mijlocul desertului in, iar un grup de muzicieni evrei isi cauta radacinile intr-o calatorie care ii poarta prin America si Europa in, de Csaba Berecki.Filmul, de Mihai Gavril Dragolea, o poveste a Romaniei anului 2017, care este lider pe piata mondiala de videochat, exploreaza viata din afara camerei de videochat a doua modele din Bucuresti si ce implica pe plan social si emotional aceasta meserie din ce in ce mai populara. Spectatorii vor putea discuta cu regizorul detalii din spatele camerei., o poveste din teritoriile palestiniene ocupate, in regia lui Amos Gitai, iar(r. Barbet Schroeder) ne invita la o intalnire cu un calugar budist foarte influent. Andrei Solomon aduce la AFF 2017 filmul, povestea celui mai vechi institut medical de cercetare pe maimute si mitul crearii unui hibrid om-maimuta. Pe parcursul unui an, 13 cine ale unei familii de muncitori din China sunt portretizate in filmul, in regia lui Shengze Zhu.(r. Claudiu Mincu) urmareste un caz complicat si controversat, lupta unui om de a-si demonstra nevinovatia, condamnat pentru o crima pe care sustine ca nu a comit-o.Odata cu schimbarea peisajului mediatic si a canalelor de informare dinspre presa scrisa spre online, publicul a migrat de la jurnalismul clasic la social media. Viteza cu care se raspandeste informatia a crescut, iar in aceasta situatie noua manipularea devine foarte facila. La discutia panelde la 16:30, de la Gong, vor participa Marian Voicu, jurnalist si regizor, in calitate de moderator, Angela Cristea, seful Reprezentantei Comisiei Europene in Romania si Yevhen Fedchenko, director al Scolii de Jurnalism Mohyla (UKMA), co-fondator si redactor-sef la stopfake.org, care vor aborda cele mai bune solutii impotriva atacurilor fake news.Un eveniment foarte important din programul festivalului este intalnirea cu profesorul Bill Nichols, unul dintre fondatorii si cei mai importanti teoreticieni ai studiului de cinema documentar, profesor emerit in departamentul de cinema al Universitatii de Stat din San Francisco (San Francisco State University) si presedinte al consiliului consultativ al Institutului de Film Documentar (Documentary Film Institute), care va analiza in fata publicului festivalier filmulal regizorului Werner Herzog, joi, ora 17:00, la Thalia.