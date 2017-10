Record absolut de participare: Astra Film Junior 2017 debuteaza cu 20.746 bilete vandute si sute de rezervari pe lista de asteptare

Articol webPR

Filmul documentar este un instrument excelent pentru educatia prin si pentru cinema. In premiera in Romania, Astra Film Junior si-a asumat rolul de promotor al educatiei cinematografice prin film documentar inca din 2009, oferind unui numar record de elevi posibilitatea de a trai experienta vizionarii filmelor in sali de cinema si punand la dispozitia educatorilor know-how-ul necesar pentru derularea de activitati pre- si post-vizionare. Nu in ultimul rand, atelierul dedicat initierii liceenilor in productia de film ofera participantilor sansa de a afla cum se vede o productie cinematografica din spatele camerei de filmat.Cea de-a noua editie incepe luni, 16 octombrie, cu sali arhipline. Filmele din program sunt despre preocupari si pasiuni ale unor copii din diverse tari ale lumii (pentru clasele primare), despre adolescenti in competitie (cu altii sau cu ei insisi), despre celebritate online sau despre curajul de a sfida interdictii absurde.Proiectiile au loc in fiecare dimineata de luni pana vineri intre 8.30 si 14.00, in urmatoarele sali din centrul Sibiului: Sala Thalia, Sala Auditorium (Universitatea L. Blaga), Teatrul Gong si Astra Film Cinema.Un program de cinema imersiv, cu filme pentru elevi mai mici si mai mari, va rula de luni pana vineri intre orele 9.00 si 14.00 la cinematograful-dom din centrul Sibiului.Spectatorii din clasele primare se pot inscrie la Concursul de benzi desenate, ai carui castigatori vor fi desemnati de juriul format din Francois Montier, initiatorul Festivalului de Benzi Desenate de la Sibiu, Coralie de Gonzaga, artist vizual si DJ si Silviu Tomisteanu, art director. Festivitatea de premiere va avea loc sambata 21 octombrie la ora 14.00 la ''Sala de sticla'' de la Thalia.Duminica 22 octombrie va avea loc pe scena Salii Thalia prezentarea de gala a scurtmetrajelor realizate de catre liceeni in cadrul Atelierului ''Primul meu film documentar'', in prezenta absolventilor atelierului.''Asistam la un adevarat fenomen'' - spune Dumitru Budrala, directorul Astra Film. ''Si pana acum numarul de participanti a fost in crestere progresiva, dar ceea ce se intampla la aceasta editie intrece toate previziunile optimiste cu care am pornit la drum acum 8 ani. Este clar ca, pentru editiile viitoare, trebuie sa gasim formule de a creste capacitatea de proiectie. Suntem mandri de raspunsul entuziast al populatiei scolare sibiene si ne dorim ca toti sa aiba loc la programele noastre.''Cantareata, compozitoare, textier si interpreta de inalta clasa,este una dintre cele mai proeminente figuri din jazz-ul romanesc. La Astra Film va concerta impreuna cu Peter Sarik Trio al multipremiatului artist, intr-o intalnire muzicala exceptionala, luni, ora 21.00 la Sala Thalia.Sambata 21 octombrie ora 21.00 este programat concertul de muzica de camera, intr-un recital care se inscrie in preocuparile grupului de a crea o simbioza intre muzica si "spatii impresionante, cu trecut de poveste", dupa cum spune Razvan Popovici de la Sonoro. Spatiul va fi Sala Thalia, iar muzicienii sunt Razvan Popovici (viola), Ella Bokor (violoncel), Diana Ketler (pian) si Thorsten Johanns (clarinet).Sonoro / Foto: Astra FilmBiletele se gasesc pe www.eventbook.ro Spot-ul festivalului poate fi urmarit aici: https://youtu.be/am5NNS4SeF4 Astra Film Festival 2017 este organizat de Astra Film - CNM Astra si Fundatia Astra FilmCu sprijinul Consiliul Judetean Sibiu, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, al Uniunii Europene - prin programul Creative Europe - Media si al Centrului National al CinematografieiActiune cofinantata de Consiliul Local Sibiu prin Primaria Municipiului SibiuIn colaborare cu Universitatea Lucian BlagaParteneri: Institutul Cultural Roman, Uniunea Cineastilor, Consulatul Republicii Federale Germania din Sibiu, Ambasada Elvetiei in Romania, Institutul Polonez din Bucuresti, Cinetic, Refresh, HabitusPartener digital: UrbySponsor oficial: Constructii SASponsori: Romgaz, Electrica, Banca Transilvania, Takata, Aqua Carpatica, Happy City, HBO, Cinelab, Swiss Sponsors - FundMasina festivalului: ToyotaParteneri media: TVR, Europa FM, HotNews, Revista 22, VICE, Revista Timpul, Transilvania Reporter, Cineuropa, Film New Europe, Radio Romania Cultural, Radio Romania Actualitati, Radio Cluj, Radio Antena Sibiului, Radio Targu Mures, RFI Romania, Cinemagia, LiterNet, Catavencii, CineFan, Sub25, All About Romanian Cinema, Cooperativa Urbana, InFestival, Recorder, Iqads, Filmtett, Thinkout of the Box, Zile si Nopti, Tribuna, Turnul Sfatului, Sibiu 100%, Eveniment TV, Ora de Sibiu