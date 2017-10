Filmul Sibiu 825 va deschide AFF 2017

Articol webPR

Momentele inedite din istoria orasului-cetate din Transilvania sunt portretizate in 26 de minute intense: asediile care au pus la incercare insasi existenta orasului, epidemia de ciuma, decapitarea lui Johann Sachs von Harteneck in Piata Mare, fost primar al Sibiului , comite al sasilor si jude regal, dar si efectele iluminismului si ale reformelor Josefine din perioada habsburgica. Muzica originala a filmului este compusa de organista Bisericii Evanghelice din Sibiu, Brita Flach Leutert, si are la baza tema unui cantec, descoperit intr-o partitura din secolul XIII intr-o carte veche bisericeasca. Cadrele aeriene ale muntilor care imprejmuiesc orasul, ale satelor pitoresti din marginime, ale bisericilor fortificate, unde se retragea tot satul in caz de atac, imagini cu stradutele cochete din orasul de sus, cu acoperisurile cu guri de aerisire ca niste ochi ancestrali care vegheaza, se combina perfect cu fragmente de muzica clasica si cu povestea narata a orasului si construiesc o experienta cinematografica, o pastila de istorie a Sibiului."In nici un caz filmul nu poate acoperi istoria veche de peste 825 de ani a orasului in 26 de minute. Am dorit cu acest film sa trezim interesul fata de bogata poveste a acestui spatiu urban minunat, care s-a pastrat de sute de ani si pe care il iubim si il pretuim. E timpul sa fie descoperit si cunoscut de noi toti!" a declarat Dumitru Budrala, regizorul filmului.In premiera absoluta, un preview al filmului poate fi vizionat aici:Astra Film Festival 2017 este organizat de Astra Film - CNM Astra si Fundatia Astra Film