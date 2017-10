Leopardul de aur, inventatorul teoriei documentarului si Omul-Grizzly la Astra Film Festival

Articol webPR

Wang Bing Foto: Astra Film

Voices of Doc / Voci ale documentarului este o sectiune dedicata unor autori al caror nume a devenit sinonim cu originalitatea si creativitatea in cinema. Sectiunea aduce cele mai recente lucrari semnate de trei autori: Wang Bing (China) considerat cel mai proeminent regizor actual, Nikolaus Geyrhalter (Austria), un artist al cinemaului, celebru pentru imaginile fascinante si un ritm care ii este propriu si Amos Gitai (Israel), regizor angajat, adesea incomod si mereu controversat din cauza pozitiei sale intransigente vizavi de conflictul etern din Orientul Mijlociu.Filmele din program sunt: Mrs. Fang (de Wang Bing), proaspat castigator al Leopardului de Aur la Locarno, un film tulburator si fara menajamente despre transformarea culturala din China de azi, care transpune o civilizatie milenara in sablonul societatii de consum; Homo Sapiens (Nikolaus Geyrhalter), viziunea extraordinara si terifianta a unei lumi post-umane, intr-o realizare care nelinisteste la fel cum ar face-o un thriller SF; si West of the Jordan River (Amos Gitai), o incursiune a regizorului in teritoriile palestiniene ocupate de Israel in incercarea de a gasi in energia oamenilor pe care ii intalneste rezolvari pe care politica nu e in stare sa le gaseasca.Homo Sapiens / Foto: Astra FilmDespre Bill Nichols, Encyclopedia of the Documentary Film spune ca este ''cel mai marcant savant al lumii in materie de cinema documentar''. Autor al unor carti care sunt veritabile biblii ale documentarului si cu o experienta vasta de profesor emerit al celor mai mari universitati americane, Bill Nichols vine la Sibiu ca membru in juriul international si va sustine un masterclass in cadrul caruia isi va aplica metodele de studiu asupra unui subiect incitant: filmul Grizzly Man (Omul Grizzly) de regizorul german Werner Herzog.Aceasta intalnire exceptionala va avea loc la Sala Thalia, joi 19 octombrie, de la ora 19.00, dupa proiectia filmului Grizzly Man, care incepe la ora 17.00 in aceeasi sala. Regizorul german Werner Herzog are o cariera exploziva, cu peste 70 de filme documentare si de fictiune la activ si castigator a mai mult de 50 de premii. Documentarul multipremiat Grizzly Man spune povestea lui Timothy Treadwell, un idealist plin de carisma, care se vedea pe sine insusi ca singurul aparator al ursilor grizzly. Timp de peste 10 ani, Treadwell a filmat si a trait in mijlocul ursilor grizzly din Alaska intr-o totala nesabuinta, pana cand, in 2003, s-a produs inevitabilul: impreuna cu prietena lui, au fost ucisi si mancati de un urs.Afis Grizzly Man/ foto: Astra FilmAstra Film Festival inaugureaza o colaborare cu Les films de Cannes a Bucarest, in cadrul careia sunt prezente in programul festivalului trei dintre documentarele care au impresionat la Festivalul de la Cannes din acest an: Nothingwood (r. Sonia Kronlund), cu un titlu care parafrazeaza celebrul Hollywood, il are in prim plan pe Salim Shaheen, actor-regizor-producator din Afgansitan, care face pe banda rulanta filme de categorie Z, fara sa se lase descurajat de situatia din tara; Venerable W. (Barbet Schroeder) care trateaza subiectul de mare actualitate al nationalismului agresiv din Burma/Myanmar, o tara majoritar budista, adica adepta a celei mai pasnice religii din lume; 12 jours (r. Raymond Depardon) care patrunde in lumea fascinant-infricosatoare a celor captivi in clinici de psihiatrie si analizeaza arbitrarul de care depinde uneori soarta unui om.Va reamintim ca biletele pentru ASTRA FILM FESTIVAL 2017 sunt puse in vanzare on-line pe eventbook.ro si in reteaua nationala a librariilor Humanitas. Incepand de vineri, 13 octombrie, acestea vor fi disponibile si la casieriile AFF si la Infopoint Piata Mare, iar de luni, 16 octombrie si la casieria de la Sala Thalia. De marti, 17 octombrie, biletele ramase in vanzare se pot achizitiona de la toate casieriile AFF, ale caror programe de functionare sunt disponibile pe site-ul oficial, aici: http://astrafilm.ro/bilete-si-sali.aspx Accesul la proiectiile FULLDOME si VR este gratuit, dar se face exlusiv pe baza de programare, in limita locurilor disponibile. Rezervarea se poate face doar de cei care au vizionat minimum un film in cadrul AFF 2017 si fac dovada participarii prin prezentare biletului la casierie. Accesul este permis doar celor care detin bilete cu valoare zero, care se pot obtine online sau de la casieria de la Infopoint Piata Mare.Costul unui bilet intreg este de 10 lei, pentru elevi, studenti si seniori pretul este de 7 lei, iar la concertele programate in acest an, biletele sunt disponibile la 15 lei. De asemenea, organizatorii pun la dispozitie pachete Day pass, cu 25 lei si pachete Full pass, 125 lei.Informatii complete si actualizate gasiti pe www.astrafilm.ro Astra Film Festival 2017 este organizat de Astra Film - CNM Astra si Fundatia Astra FilmCu sprijinul Consiliul Judetean Sibiu, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, al Uniunii Europene - prin programul Creative Europe - Media si al Centrului National al CinematografieiActiune cofinantata de Consiliul Local Sibiu prin Primaria Municipiului SibiuIn colaborare cu Universitatea Lucian BlagaParteneri: Institutul Cultural Roman, Uniunea Cineastilor, Consulatul Republicii Federale Germania din Sibiu, Ambasada Elvetiei in Romania, Institutul Polonez din Bucuresti, Cinetic, Refresh, HabitusPartener digital: UrbySponsor oficial: Constructii SASponsori: Romgaz, Electrica, Banca Transilvania, Takata, Aqua Carpatica, Happy City, HBO, Cinelab, Swiss Sponsors' FundMasina festivalului: ToyotaParteneri media: TVR, Europa FM, HotNews, Revista 22, VICE, Revista Timpul, Transilvania Reporter, Cineuropa, Film New Europe, Radio Romania Cultural, Radio Romania Actualitati, Radio Cluj, Radio Antena Sibiului, Radio Targu Mures, RFI Romania, Cinemagia, LiterNet, Catavencii, CineFan, Sub25, All About Romanian Cinema, Cooperativa Urbana, InFestival, Recorder, Iqads, Filmtett, Thinkout of the Box, Zile si Nopti, Tribuna, Turnul Sfatului, Sibiu 100%, Eveniment TV, Ora de Sibiu