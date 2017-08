A murit actorul britanic Robert Hardy, care a jucat rolul lui Cornelius Fudge in Harry Potter

"Cu mare tristete familia lui Robert Hardy (...) anunta astazi decesul sau, dupa o viata extraordinara: o cariera imensa de peste 70 de ani in teatru, televiziune si cinema", a comunicat familia sa.Cauza mortii nu a fost precizata.Nascut in 1925 si comandor al Ordinului Imperiului Britanic, Robert Hardy a jucat roluri pe scena, in seriale televizate dar si pe marile ecrane. Printre acestea: personajul Cornelius Fudge in patru episoade din saga tanarului vrajitor Harry Potter.