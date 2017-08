Serialul 'Comrade Detective', produs in Romania, cu Florin Piersic jr in rolul principal, are premiera mondiala pe 4 august

Serialul de televiziune "Comrade Detective" (Tovarășe milițian) produs de catre compania Americana A24 (Channing Tatum) pentru platforma Amazon Prime va avea premiera mondiala pe 4 august. Serialul, o parodie despre viața de polițist în regimul comunist din România anilor '80 va fi disponibil pentru inceput doar in SUA, Marea Britanie, Australia si Noua Zeelanda, anunta Castel Film Acest serial este unic pentru Romania pentru ca pe langa faptul ca actiunea este localizata in Romania anilor ’80, are o distributie exclusiv romaneasca si este interpretat in limba romana. In rolurile principale joaca Florin Piersic Jr si Corneliu Ulici care sunt dublati de celebri actori americani Channing Tatum si respectiv Joseph Gordon-Levitt. Cei doi actori romani impreuna cu Olivia Nita, care fac roluri memorabile in acest serial, vor lua parte zilele acestea la lansarea serialului in SUA alaturi de producatorii romani Vlad Paunescu (Castel Film) si Cristi Bostanescu (Castel Film).Din distributia serialului Comrade Detective fac parte:Florin Piersic Jr - Gregor AnghelCorneliu Ulici – Iosif BaciuOlivia Nita – JaneAdrian Paduraru – capitanul CovaciDiana Vladu – Sonia BaciuIon Grosu – StanCristian Popa – Nikita IonescuSpecial guest: Irina Margareta NistorEchipa care a realizat acest serial are in componenta pe:Rhys Thomas – regizorSam Goldie – director de imagineDan Toader – ScenografOana Paunescu si Ana Cucu – Designer CostumeLiliana Toma – CastingDana Busoiu – MachiajAdelina Handuri – CoafuraDragos Stanomir C.S.A. – Inginer sunetDialogurile in limba romana – Ovidiu NiculescuFilmarile au avut loc in perioada noiembrie – decembrie 2016 in studiourile Castel Film din Izvorani dar si in locatii din Bucuresti.În anii ‘80, guvernul român a creat cel mai popular şi mai longeviv serial, “Tovarasul Detectiv”, o producţie poliţistă care nu doar că-i distra pe cetăţeni, ci promova şi valorile comuniste şi naţionaliste. Primul sezon al producţiei îi prezintă pe detectivi Gregor Anghel şi Iosif Baciu investigând moartea colegului lor Nikita Ionesco şi, în acelaşi timp, dezvăluind un complot subversiv de distrugere a ţării, alimentat de cel mai mare duşman: capitalismul.