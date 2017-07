A murit actorul si scriitorul american Sam Shepard

In varsta de 73 de ani, Samuel Shepard Rogers a murit din cauza unei scleroze laterale amiotrofice, o boala neurodegenerativa denumita si boala lui Charcot, a precizat Gary Grant, profesor de teatru la universitatea Bucknell.Pentru spectatori, Sam Shepard a fost actorul charismatic din Days of Heaven al lui Terrence Malik sau The Right Stuff al lui Philip Kaufman.Dar actorul a fost si un autor prolific recompensat, printre altele, cu premiul Pulitzer pentru piesa sa "Buried Child", in 1979.De-a lungul carierei sale, a scris aproape 50 de piese de teatru, dar si scenarii, in special pentru Robert Altman, cu "Fool For Love", sau Wim Wenders, cu "Paris, Texas", Palme d'or la Cannes in 1984.Si-a impartit viata cu cantareata si poeta Patty Smith si cu actrita Jessica Lange, cu care a avut doi copii si o relatie timp de aproape 30 de ani.