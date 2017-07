JINA: intre legenda si cer

Articol webPR

Proiectia filmului JINA, in regia lui Dumitru Budrala, va avea loc sambata, 29 iulie 2017, de la ora 22 in cadrul Festivalului "Sus pe muntele din Jina". Filmul va fi proiectat pe un ecran imens, in aer liber, in Sesul Jinarilor, in prezenta a zeci de mii de oameni si a regizorului Dumitru Budrala.

Filmul este un amestec sinestezic bine temperat de legenda, muzica, etimologie, imagine, geografie, istorie personala si colectiva ce va fi proiectat in premiera la Jina.

Dumitru Budrala este cunoscut pentru filmele Blestemul ariciului, Drumul regelui - Transalpina si La drum. Filmele au avut un circuit festivalier impresionant, fiind selectionat in festivaluri de prestigiu din Europa, America de Nord si de Sud, Asia si Africa.





Cu sprijinul CNM Astra, Primaria Jina, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale





"Filmul Jina este, in egala masura, o cronica a Jinei si un tablou in culori vii al vietii de la munte, construita in jurul oieritului, cu traditiile si regulile ei, pastrate de la inceputuri si pana in prezent. Publicul cinefil are sambata oportunitatea de a viziona filmul, in aer liber, intr-un cadru special", a declarat Dumitru Budrala, regizor si director fondator Astra Film Sibiu.Situata istoric pe granita militara a Transilvaniei, Jina e "satul celor sapte coline", filmate aerian in deplina lor maiestate, un loc-hotar cu o priveliste a lumii pana departe prin tari si imperii, cu cele mai bune pasuni alpine ale strabunei Europe, dar si cu "cele mai bune scoli poporale din patrie", cu mosi si mosii, cu oameni si paduri integre.Filmul porneste de la fascinatia regizorului pentru realismul magic al existentei de pastor, pentru povestea pe care o spun muntii, raurile, fluierele ciobanilor si talangile oilor. Dumitru Budrala creeaza o experienta audio-vizuala remarcabila; cadrele aeriene panoramice ale satului sunt completate de muzica de fluier si de cantece traditionale iar filmul ne invita la o calatorie fabuloasa prin istoria si mitologia unei localitati vechi din marginime.O productie Astra Film Sibiu