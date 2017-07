A murit actorul Martin Landau, care a lucrat cu regizori precum Hitchcock si Coppola si a luat Oscarul pentru rolul din "Ed Wood"

A fost nominalizat de trei ori la Oscar si a castigat o singura data pentru rolul din "Ed Wood", de Tim Burton.Martin Landau a devenit cunoscut cu personajul negativ din filmul lui Alfred Hitchcock, "La Nord, prin Nord-Vest".A fost nominalizat la premiile Emmy de cinci ori si cele mai multe dintre personajele sale principale au fost in filme de televiziune, cel mai cunoscut fiind Rollin Hand, un maestru al deghizarii in "Mission: Impossible" din anii 60.Mai tarziu a petrecut cativa ani jucand in "Space: 1999", in care a avut-o ca partenera pe Barbara Bain.Francis Ford Coppola l-a distribuit in "Tucker: The Man and His Dream", care i-a adus lui Landau prima nominalizare pentru cel mai bun rol secundar din cele trei. A fost, asa cum a reamintit un jurnalist, prima data cand "acest pusti evreu din Brooklyn" a primit un rol in care interpreta viata unui evreu.In comedia neagra din 1989 "Delicte si faradelegi/ Crimes and Misdemeanors" a lui Woody Allen a jucat cu succes un oftalmolog evreu, alaturi de Mia Farrow, Anjelica Huston, Jerry Orbach, Alan Alda, Sam Waterston si Joanna Gleason. Acest rol i-a adus a doua nominalizare la Oscar pentru al doilea an consecutiv.In 1994 a jucat rolul carierei, Bela Lugosi in filmul lui Tim Burton - "Ed Wood". Landau a castigat Oscarul pentru cel mai bun actor in rol secundar.In ultimii ani, Martin Landau s-a facut din nou remarcat in televiziune, gratie rolurilor din serialele "Entourage" si "Without a Trace".