Apel pentru proiecte FILM+

Tinerii realizatori de film, care au un proiect de scurtmetraj in derulare, pot aplica, incepand de vineri, 30 iunie 2017, la cea de a doua editie a programului FILM+, un laborator de lucru, consultanta si sprijin pentru realizatorii de film. Pot fi inscrise proiecte de scurtmetraj, indiferent de genul proiectelor (fictiune, animatie, documentar, experimental, video art) si indiferent de stadiul in care acestea se afla la momentul aplicatiei (dezvoltare de scenariu, productie, post-productie), cu conditia ca durata filmului sa nu depaseasca 40 de minute.





Aplicatiile se fac prin completarea unui formular online pe site-ul FILM+, pana la data de 28 iulie 2017.





Programul isi propune sa reuneasca resurse si expertiza in cadrul unei platforme de colaborare ce vine in sprijinul realizatorilor de film. Alaturi de partenerii si indrumatorii implicati in reteaua FILM+, programul va sustine fiecare proiect selectat in functie de stadiul in care se afla la momentul aplicatiei si de resursele disponibile.

Proiectele sunt sustinute pe trei directii, in functie de etapa in care se afla: dezvoltare de proiect, sprijin pentru filmare sau sprijin pentru post-productie. Participantii selectati pentru prima directie a laboratorului pot primi consultanta si indrumare pentru dezvoltarea scenariului si/sau pregatire pentru etapa de productie a proiectului. A doua directie a laboratorului are in vedere acordarea de sprijin si consultanta pentru filmarea si productia efectiva. Poate fi vorba de indrumare pe partea de regie, imagine, sunet, in functie de nevoile proiectului, dar si de acces la unele resurse precum echipament, locatii de filmare, completarea echipei si altele. Cea de-a treia directie, pentru proiectele avansate, ofera sprijin pentru partea de post-productie, respectiv consultanta montaj, servicii colorizare, sunet sau acces la resurse fizice (precum studio de sunet sau de colorizare).





Prima editie a laboratorului FILM+ a fost finalizata de 10 proiecte, dintre care patru au fost filmate, primind sprijin pentru filmare si productie (echipamente de filmare, consultanta, intregirea echipei etc.), alte trei proiecte au fost finalizate, primind sprijin in etapa de post-productie (cosultanta montaj, servicii de colorizare si DCP), in timp ce trei proiecte au lucrat in etapa de dezvoltare. Mai multe detalii despre aceste proiecte se afla pe site-ul FILM+.

FILM+ s-a nascut in anul 2016, din dorinta de a fundamenta un cadru de relationare si sprijin in industria cinematografica. Mai multe detalii referitoare la program, proiectele din editia anterioara, precum si la procesul de aplicare se afla pe site-ul film-plus.ro





Programul este initiat de Asociatia Graphis 122 si implenetat alaturi de mai multi parteneri si specialisti implicati in programul de mentorat. Cea de-a doua editie este co-finantata de Administratia Fondului Cultural National. Proiectul nu reprezinta in mod necesar pozitia Administratiei Fondului Cultural National. AFCN nu este responsabila de continutul proiectului sau de modul in care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt in intregime responsabilitea beneficiarului finantarii.