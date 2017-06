A murit actorul suedez Michael Nyqvist, starul seriei "Millennium"

"In numele familiei lui Michael Nyqvist, cu profunda tristete pot sa va confirm ca iubitul nostru Michael, unul dintre cei mai respectati si realizati actori suedezi, a murit inconjurat de familie, dupa o lupta de un an cu un cancer la plamani", a declarat agenta sa, Alissa Goodman, intr-un comunicat.Michael Nyqvist, care a inceput sa joace in filme in Suedia natala la inceputul anilor 1980, a devenit celebru pe plan mondial dupa ce l-a incarnat pe Mikael Blomkvist in trilogia "Millennium", adaptata dupa romanul lui Stieg Larsson."Millennium, filmul", si cele doua urmari, toate lansate in 2009, au generat venituri de peste 215 milioane de dolari.Actorul a mai jucat in "Mission impossible: Ghost Protocol" (2011) sau in "John Wick" (2014).