A murit celebrul actor rus Alexei Batalov, cunoscut pentru rolurile din "Zboara cocorii" si "Moscova nu crede in lacrimi"

"Alexei Vladimirovitci a murit noaptea trecuta", a declarat un prieten si coleg al actorului, Vladimir Ivanov, citat de agentie.Potrivit presei ruse, Alexei Batalov fusese internat in ianuarie pentru o fractura de femur si operat, apoi internat din nou in februarie, in urma unor complicatii.Este cunoscut pentru pentru rolurile din "Zboara cocorii" (Palme d'Or in 1958), "Moscova nu crede in lacrimi" (Oscar pentru cel mai bun film strain in 1981) sau "Dama cu catelul" (1960).In 1989, Alexei Batalov a fost decorat cu una dintre cele mai inalte distinctii sovietice, Erou al muncii socialiste.