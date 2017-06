Bilant de festival: peste 90.000 de bilete vandute si 130.000 de spectatori la TIFF; proiectia filmului Afacerea Pigot, in prezenta lui Alain Delon, numar record de spectatori: ,Am vazut 3.500 de oameni intr-o piata. Nu sunt generalul de Gaulle, nu sunt presedintele Republicii. Este impresionant

Recordul absolut pentru o singura proiectie, in toata istoria festivalului, e detinut de, proiectat in Piata Unirii in prezenta lui Alain Delon, pentru care s-au vandut 3.312 bilete. Deschiderea festivalului, cu, a fost si ea marcata de un numar record de participanti, peste 3000. De asemenea, Castelul Banffy de la Bontida a gazduit peste 2000 de spectatori la Cine-concertul Metropolis, un record pentru evenimentul Week-end la Castel. In topul celor mai vizionate filme se afla si),si, filmul de inchidere, ambele cu mai mult de 2000 de spectatori in Piata Unirii.Numarul de evenimente sold out a inregistrat un nou record:e, biletele s-au epuizat rapid. Printre acestea, sesiunile din Doom Room - instalatia din cadrul InfiniTIFF, cine-concertele din biserici, evenimentele gastronomice din Film Food, castigatorul Ursului de Aur,, siFilmele romanesti au umplut si ele salile: premiera mondiala BreakingNews (r. Iulia Rugina), documentarul Planeta Petrila (r. Andrei Dascalescu) si Inimi cicatrizate (r. Radu Jude), castigatorul Premiului Zilele Filmului Romanesc pentru Lungmetraj. In ultima zi de festival, "batali"¬ s-a dat pe filmele castigatoare, pentru care locurile s-au epuizat imediat: Familia mea fericita (Trofeul Transilvania), Piatra pe inima (Premiul pentru regie, Premiul Publicului) si Taramul binecuvantat (Premiul special al juriului).O selectie de filme, inclusiv dintre cele premiate, poate fi vazuta intre 15 si 18 iunie la Cinema Elvire Popesco, la TIFF Bucuresti.CelebrulAlain Delon, distins cu Premiul pentru intreaga cariera, a fost impresionat de primire fanilor sai, in Piata Unirii:".Si Armand Assantes-a declarat incantat de atmosfera.a subliniat actorul, prezent la premiera mondiala The Wanderers.O selectie de filme, inclusiv dintre cele premiate, poate fi vazuta intre 15 si 18 iunie la Cinema Elvire Popesco, la TIFF Bucuresti.