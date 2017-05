UPDATE Roger Moore, celebru pentru seria James Bond, a murit la 89 de ani

Actorul avea 89 de ani."Cu inima grea, anuntam decesul iubitului nostru tata, Sir Roger Moore, astazi in Elvetia, dupa o scurta dar curajoasa lupta cu cancerul", au scris copiii actorului.Roger Moore a trait mult timp la Gstaad (cantonul Berna), alaturi de numeroase celebritati bogate, inainte de a se muta in cantonul Valais, la Crans Montana, o alta statiune de sporturi de iarna reputata pentru stilul luxos de viata.Arhetip al gentlemanului englez, Roger Moore a devenit celebru in urma seriei televizate "Sfantul" si in special dupa interpretarea rolului lui James Bond, pe care l-a incarnat in sapte filme, de la "Live and Let Die" in 1973 si pana la "A view to a kill" in 1985.Cu toate acestea, a fost considerat "prea frumos" si respins pentru primul film cu spionul 007, "Dr No" (1962). A trebuit sa astepte pana cand Sean Connery s-a plictisit de acest rol.A fost un playboy atat pe marile ecrane cat si in viata reala. A fost casatorit de patru ori. Cu italianca Luisa Mattioli, a treia sa sotie, a avut trei copii.Nascut in 14 octombrie 1927 in sudul Londrei, dintr-un tata politist si o mama casnica, Roger Moore crede ca cel mai mare rol al sau a fost cel pentru UNICEF, Fondul pentru copii al Natiunilor Unite.Numit ambasador al UNICEF in 1991, a vizitat intreaga lume in aceasta calitate.