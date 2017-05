Filmul "Povestea iubirii", de Radu Mihaileanu, va rula in cinematografele romanesti de pe 9 iunie

Bazat pe bestseller-ul cu acelasi nume scris de Nicole Krauss si tradus in peste 35 de limbi, filmul urmareste povestea de dragoste dintre Leo (Derek Jacobi) si Alma (Gemma Arterton), doi tineri evrei din Polonia pe care ororile celui de-a doilea razboi mondial par sa-i desparta pentru totdeauna."Toate filmele mele sunt povesti de dragoste. Povesti disperate de dragoste, despre oameni obisnuiti care infrunta obstacole si o iau de la capat, coplesindu-ne cu grandoarea si splendoarea lor. Dar niciunul nu cedeaza, cu totii continua sa iubeasca, sa existe," spune Radu Mihaileanu.Despre actorii din Povestea iubirii, Radu Mihaileanu spune ca soarta i-a suras. Derek Jacobi este "un actor complet, cu sufletul deschis, care trece de la comedie la tragedie la fel de simplu cum ar traversa strada". Britanica Gemma Arterton, fosta Bond girl, "a avut sarcina dificila de a fi credibila in rolul celei mai iubite femei din lume si a reusit sa joace toate varstele personajului sau, de la 18 la 75 de ani, cu atata intensitate".Despre Sophie Nelisse, cunoscuta pentru rolul din The Book Thief, spune ca este "un geniu de 15 ani, plin de energie, care sare de la drama la comedie intr-o secunda, care intelege toate mizele dramatice si are acea capacitate rara de a controla totul si de a se uita pe sine atunci cand joaca".Povestea iubirii este o coproductie Franta-Canada-Belgia-Romania, co-producatorul roman fiind Libra Film. Filmarile au avut loc la Cluj si Bucuresti, la Montreal si New York. Scene importante au fost turnate in satul Dancu din comuna Aghiresu si in mai multe locatii din Cluj (Sinagoga de pe strada Horea, Teatrul National, Parcul Central, Facultatea de Chimie).Regizorul si scenaristul Radu Mihaileanu, nascut in 1958 la Bucuresti si stabilit in Franta in anii '80, a regizat filme multipremiate precum Trahir (1993), Trenul vietii/ Train de vie (1998), recompensat cu Premiul FIPRESCI la Venetia si cu Premiul publicului la Sundance, Traieste!/ Va, vis et deviens! (2005), care s-a bucurat la randul lui de Premiul publicului sectiunii Panorama la Berlin si a fost distins cu Cesar-ul pentru scenariu original. Concertul (2009), filmat in Romania, a fost nominalizat la Globul de Aur pentru cel mai bun film strain, recompensat cu Cesar pentru sunet si coloana sonora si premiat cu patru trofee Gopo. Izvorul femeilor/ La source des femmes a fost selectat in 2011 in competitia oficiala a Festivalului de la Cannes.Filmul va fi distribuit de Transilvania Film, incepand cu 9 iunie, in cinematografele din toata tara.