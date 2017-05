webPR: Dupa o pauza de un an, Festivalul Filmului European revine la Iasi

19:30 - Cealalta fata a sperantei (Finlanda, 2017)

15:00 - 24 de saptamani (Germania, 2016)

17:00 - Mercenarul (Franta, 2016)

18:45 - Imaginea de apoi (Polonia, 2016)

20:30 - Ultima zi (Romania, 2016) - proiectie urmata de Q&A

15:00 - Austerlitz (Germania, 2016)

17:00 - Cu inima curata (Ungaria, 2016)

18:45 - Impreuna pentru totdeauna (Lituania, Romania, 2015)

20:30 - Cea mai fericita zi din viata lui Ollie Maki (Finlanda, 2016)

Editia 2017 a Festivalului Filmului European din Iasi va fi inaugurata cu Cealalta parte a sperantei (Finlanda, 2017, r. Aki Kaurismaki). Filmul a deschis pe 4 mai editia din Bucuresti, ca premiera nationala in Romania, si este filmul de gala in toate cele 5 orase ale Festivalului."Ne-am straduit sa obtinem, pentru prima data in istoria Festivalului, ca filmul din deschidere sa poata fi vazut nu doar in Bucuresti, ci si in orasele care gazduiesc editiile locale. Sunt incantat ca putem oferi un film foarte nou, al unui foarte valoros regizor, care tocmai a castigat Ursul de Argint pentru Cel mai bun regizor, la Festivalul International de la Berlin - 2017." Alex Traila, director artistic al FFE."Filmul de gala nu este doar foarte apreciat pentru calitatea sa artistica, dar are mai ales capacitatea de a atrage atentia asupra uneia dintre temele de mare actualitate pe agenda publica europeana: migratia. Ca sa parafrazez cuvintele lui Kaurismaki de la conferinta sa de presa de la Berlin, dupa primirea Ursului de Argint, filmele nu pot sa opreasca un razboi, dar pot sa previna conflicte si sa faciliteze armonizarea diferentelor prin dezbatere." Liliana Turoiu, presedintele Institutului Cultural Roman.In selectia de la Iasi un loc aparte ii revine productiei semnata de Gabriel Achim, Ultima zi (Romania, 2016), tot un film nou, care intra in cinematografe o data cu editia FFE din Iasi. Filmul a primit Premiul Zilelor Filmului Romanesc pentru sectiunea lungmetraj la TIFF 2016, si este programat pe 13 mai, la ora 20:30. Dupa proiectie, o parte din echipa de productie va fi prezenta pentru o sesiune de intrebari si raspunsuri.Alte doua filme-reper sunt Imaginea de apoi (Polonia, 2016), ultimul film al lui Andrzej Wajda (reputatul regizor polonez s-a stins din viata in octombrie 2016) si documentarul lui Sergei Loznitsa, Austerlitz (Germania, 2016).Ambasadorul editiei 2017 a FFE, Paul Negoescu, este autorul spotului de promovare, disponibil aici. Program - Casa de Cultura "Mihai Ursachi":Detalii despre filmele programate la editia FFE Iasi. Festivalul Filmului European are loc in Bucuresti (4 - 11 mai), Iasi (12 - 14 mai), Tirgu Mures (19 -21 mai), Gura Humorului (19 - 21 mai) si Timisoara (26 - 28 mai).Detalii suplimentare: www.ffe.ro