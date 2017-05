S-a deschis sesiunea de inscrieri la Primul Meu Film, atelier de documentar pentru liceeni!

Articol webPR​

Primele ateliere de film au fost initiate de Astra Film inca din 1997 impreuna cu Michael York, de la Oxford University si regizori si producatori BBC. PRIMUL MEU FILM continua astfel o idee pe care Astra Film a implementat-o in premiera la Sibiu, cu multi ani in urma.Organizat pentru al patrulea an consecutiv la Sibiu, de Astra Film in colaborare cu Asociatia Vira, atelierul de film documentar este dedicat exclusiv liceenilor sibieni, cu varste cuprinse intre 14 si 19 ani, pasionati de cinema si care isi doresc sa traiasca experienta profesionistilor din spatele camerei de filmat.Pentru ca filmul are propriul sau limbaj, atelierul reprezinta o oportunitate pentru liceeni sa-i afle regulile si secretele. Tinerii au sansa sa invete in timp record cum sa faca fotografii si sa filmeze dupa regulile expertilor in domeniu, cum sa monteze imagini si sunet, si multe alte skill-uri care trebuie deprinse pentru a reusi sa exprime cu brio prin film idei, experiente si trairi.Pe parcursul atelierului, participantii vor trece efectiv prin toate etapele de productie si vor face propriul lor film. Finalitatea atelierului consta in expunerea filmelor pe marile ecrane ale Festivalului international de film de la Sibiu, Astra Film Festival, ce va avea loc intre 16 si 22 octombrie 2017.Este o ocazie unica pentru liceeni sa-si vada proiectate filmele in regim de cinema, intr-un festival de talie mondiala, alaturi de nume legenadare ale cinemaului documentar. Pentru tinerii care-si doresc o cariera in fascinanta lume a filmului, atelierul este o provocare si un start bun, oferindu-le sansa de a-si vedea numele pe genericul primului lor film.Formularul de aplicare este disponibil pe site-ul www.astrafilm.ro , iar termenul limita pentru inscrieri este 1 iunie 2017. Doisprezece finalisti vor fi selectati dupa incheierea inscrierilor si vor participa intre 1 si 10 septembrie 2017 la atelier.Cateva motive pentru care niciun licean nu ar trebui sa rateze atelierul din acest an, din perspectiva participantiilor de la editiile precedente