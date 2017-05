HBO doreste continuarea serialului "Game of Thrones"

Serialul de succes "Game of Thrones"/"Urzeala Tronurilor" ajunge la final, ultimele doua sezoane fiind difuzate anul acesta si anul viitor, relateaza New York Times Canalul de televiziune a anuntat joi, intr-un comunicat de presa, faptul ca lucrarile pentru scenariul unui serial in stransa legatura cu "Game of Thrones" au inceput deja. Acesta ar urma sa "exploreze perioade diferite de timp ale vasatului univers al lui George R. R. Martin".In ultimele luni HBO a fost in negocieri cu Martin, autorul romanelor "Game of Thrones", pentru a continua povestea imediat ce actiunea se apropie de sfarsit. Acesta lucreaza la noile scenarii impreuna cu alti trei autori.