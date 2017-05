Festivalul Filmului European isi deschide astazi portile in Bucuresti

Articol webPR

Filmul Cealalta parte a sperantei, care va deschide, de asemenea, si editiile locale ale Festivalului, este o incercare onesta de empatie si intelegere, prin schimbarea perspectivei asupra temelor dureroase si de neevitat cu care se confrunta societatea europeana contemporana. Cu toate acestea, abordarea cu umor ii va lasa spectatorului o reconfortanta stare de bine, alimentata de momentele de umanitate tandra. Importanta subiectului este dovedita prin continuarea in maniera similara, a preocuparilor regizorului. Astfel, filmul este al doilea din seria orase port / port city, din care face parte Le Havre (2011), film care a deschis FFE in 2012.Festivalul va continua in Bucuresti pana pe 11 mai, la salile: Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Taranului - Studioul "Horia Bernea", Muzeul National de Arta al Romaniei, Centrul Ceh, Institutul Cervantes si Spatiul Public European, apoi va calatori in tara: Iasi (12 - 14 mai), Tirgu Mures (19 -21 mai), Gura Humorului (19 - 21 mai) si Timisoara (26 - 28 mai).Accesul la proiectiile din tara si de la centrele culturale din Bucuresti este gratuit. Accesul la Cinema Elvire Popesco si la Cinema Muzeul Taranului - Studioul "Horia Bernea" se face numai pe baza de bilet, care poate fi achizitionat de la casele de bilete ale cinematografelor sau, online, de pe Eventbook FFE va premia trei dintre spectatorii platitori de bilete cu cate un abonament pe un an la MUBI.com. Detalii pe website-ul Festivalului. Festivalul propune publicului, pe langa programul traditional de productii cinematografice, ateliere de educatie cinematografica, intalniri cu echipe ale unor filme din Festival si dezbateri.Programul complet al proiectiilor este disponibil aici Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Roman, sub egida EUNIC Romania, impreuna cu Reprezentanta Comisiei Europene, cu sprijinul ambasadelor si centrelor culturale europene, al Muzeului National de Arta, al Muzeului Taranului Roman/Cinema Muzeul Taranului, al Institutului Francez - Cinema Elvire Popesco, al Centrului Ceh, al Institutului Cervantes, al Spatiului Public European, al UCIN si al Biroului de Informare al Parlamentului European.Organizatorii multumesc in mod special partenerilor care au pus la dispozitie, cu generozitate, spatii in centrele si institutele culturale pentru vizionari gratuite: Reprezentanta Comisiei Europene (care a oferit Spatiul Public European), Muzeul National de Arta al Romaniei, Centrul Ceh, Institutul Cervantes si Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA).