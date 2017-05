Actorul Alain Delon vine pentru prima oara in Romania, la TIFF

Figura emblematica a marelui ecran, starul francez a cucerit inimile publicului in epoca de aur a cinematografiei europene, fiind considerat unul dintre cei mai frumosi barbati ai tuturor timpurilor.Pentru contributia sa artistica exceptionala, TIFF ii va acorda in acest an marelui actor Alain Delon. In onoarea sa, pe data de 9 iunie, Piata Unirii va gazdui o proiectie speciala a filmului Afacerea Pigot/ Pour la peaud'unflic(1981), thriller-ul regizat de Alain Delon, avandu-l pe indragitul actor francez si in rol principal.Biletele pot fi cumparate deja de pe www.biletmaster.ro si aplicatia TIFF 2017."Ma bucur ca si in acest an ii vom putea oferi publicului nostru drag o intalnire exceptionala cu o legenda a cinema-ului mondial. Alain Delon este un actor iubit, admirat de multe generatiisi cred ca participarea lui la aceasta editie a festivalului va fi un moment de varf, care va ramane in inimile tuturor", declara Tudor Giurgiu, presedintele festivalului.Cu o cariera impresionanta si peste 100 de interpretarimemorabile, actorul, producatorul, scenaristul si regizorul Alain Delon (81 de ani) aniverseaza anul acesta 60 de ani de la debutul sau in cinematografie. Sase decenii in care a stralucit pe marile ecrane in pelicule care au facut istorie. Rocco si fratii sai(1960), In plin soare (1960), Eclipsa (1962), Ghepardul (1963), Laleaua neagra(1964), Samuraiul(1967), Borsalino (1970), Notrehistoire (1984)sau Pe cuvant de politist(1985) sunt doar cateva dintre filmele pentru care Alain Delon este considerat cel mai important actor francez al secolului XX.S-a nascut la data de 8 noiembrie 1935 si nimic din copilaria tulbure sau din adolescenta plina de peripetii a artistului nu oferea indicii despre succesul rasunator pecare avea sa-l cunoasca in jurul varstei de 23 de ani.Frumusetea magnetica si farmecul personal au facut ca actorul sa fie curtat inca de la inceputuri de industria hollywoodiana, insa, desi i s-a oferitsansa de a fi distribuit intr-unul dintre filmele lui David O. Selznick, Delon decide sa-si inceapa cariera in Franta, unde se lanseaza in 1957 inQuand la femmes'enmele(r. Yves Allegret).In 1958, in Christine,joaca pentru prima data alaturi de Romy Schneider, fermecatoarea actrita ce avea sa-i devina, ulterior, logodnica.Dupa rolul din Ghepardul(r. Luchino Visconti), in 1964, Alain Delon a fost nominalizat pentru prima data la Globul de Aur. In 1977 a ajuns pe lista favoritilorla Premiile Cesar pentru rolul principal din Mr. Klein (r. Joseph Losey), iar interpretarea din Notre Histoire (r. Bertrand Blier) i-a adus in 1985premiul pentru cel mai bun actor. Festivalul de la Berlin i-a acordat Ursul de Aur onorific in 1995, iar in 2005a fost numit Ofiter al Legiunii de Onoarede catre presedinteleJacques Chirac, pentru contributia sa la arta cinematografica.Alain Delona devenit un simbol al masculinitatii si a inspirat, de-a lungul timpului, nu numai industria de fashion&beauty, ci si cultura pop. Are propria linie de accesorii si parfumuri de lux si apare pe coperta albumului The Queen is Dead al celor de la The Smiths. Beautiful Killer, piesa Madonnei de pe albumul MDNA, e un tribut adus actorului.